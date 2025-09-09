БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР)

Тоня Димитрова
По света
Снимка: АП/БТА
Израел нанесе удари срещу лидери на палестинската групировка Хамас в столицата на Катар - Доха. Според Хамас мишена са били членовете на преговорната делегация на групировката. Все още не е потвърдено дали израелският удар е успешен, източници на Ройтерс твърдят, че лидерите наХамас не са ликвидирани. Атаката на Израел предизвика серия от осъдителни и остри реакции на държавите от Персийския залив.

8 отделни експлозии разтърсват жилищни сгради северно от центъра на град Доха. Облаци дим се издигат над небето. На място пристигат линейки и поне 15 полицейски необозначени правителствени автомобили. Израелската армия незабавно обяви:

Израелската армия: "В продължение на години тези членове на ръководството на Хамас ръководеха операциите на терористичната организация, директно са отговорни за бруталното клане на 7 октомври, оркестрират и управляват войната срещу Израел."

Заповедта за удара е издадена по обяд, когато е имало оперативна възможност, съобщиха от кабинета на израелския премиер Бенямин Нетаняху. От Шин Бет разпространиха снимка с Нетаняху, който лично ръководи операцията от оперативния център. Уведомен е бил и Белият дом, твърди неназован източник, но Вашингтон отрече. Нетаняху пое изцяло отговорността.

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху: "Днешното действие срещу върховните терористични главатари на Хамас беше напълно независима израелска операция. Израел я инициира и проведе, и Израел поема пълната отговорност."

Катар осъди нападението като "престъпно" и крещящо нарушение на международното право. Според официална Доха то създава сериозна опасност за гражданите на Катар и живеещите в страната.

„Държавата Катар, като категорично осъжда това нападение, потвърждава, че няма да толерира поведението на Израел и продължаващото му нарушаване на сигурността на региона, както и всякакви действия, насочени към сигурността и суверенитета на Катар."

Преди да настане мрак в Доха от катарското вътрешно министерство обявиха, че ситуацията е безопасна. Израелските удари не засегнаха и полетите на международното летище в града. Нападението беше извършено само часове, след като Хамас пое отговорност за вчерашния атентата в Йерусалим, който отне живота на шестима души. Два дни по-рано администрацията на президента Доналд Тръмп обяви поредното си предложение за край на войната в Газа. Предполага се, че именно това са обсъждали лидерите на Хамас, които станаха мишена на ударите.

