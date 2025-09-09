8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава

Продължава борбата с пожара в Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур.



Обявеното частично бедствено положение в Свиленград остава в сила. Огънят вече обхвана 8000 декара и продължава да се разраства.

В гасенето участват 14 екипа на пожарната, горски служители, военни и доброволци.

снимки: БТА

И днес хеликоптер ще продължи да подпомага борбата с огъня по въздух.