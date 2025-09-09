БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
През сливата и в манастира: Мечка уби три агнета, дарени за курбан

от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Заедно с хищника е забелязано и мече

мечка качи слива
Сигнал за мечка стръвница край Сопот. Тя е влязла в двора на манастира "Свети Спас", убила е три агнета и е отнесла четвърто. Заедно с хищника е забелязано и мече. Местните хора са притеснени, че е възможно да се стигне и до инциденти с хора, а от държавното горско стопанство поставиха камери в района на манастира.

Тази сутрин служители от манастира "Свети Спас" влезли в оградения двор и се натъкнали на ужасяваща гледка. Едното от дарените на светата обител агнета липсвало, а останалите три били удушени.

Костадин Благоев:Едното тук, другото на дървата, а третото неговото куче го откри там. Разкъсани, изядени, то се вижда.

Ганчо Пенчевски: Видях прясно счупени керемиди, отвън се е покатерила по сливата и е влезнала. И откъдето е влезнала - оттам е излезнала.

Не за първи път мечката е забелязана в района. Местните твърдят, че са я виждали заедно с мечето да слиза в дворовете във вилната зона около Сопот, където живеят стотина души. Те се притесняват от инциденти.

Ганчо Пенчевски: Има опасност, жени ходят сами по пътеките, има дарение на манастира агънца си е намерила, но утре ще нападне някое дете, жена.

От Държавното горско стопанство поставиха две камери в района на манастира. Директорът му посочи, че около Карлово и Сопот има свръхпопулация на мечки. 15 от тях са засечени в региона само през последната година. Макар че се хранят предимно с растителна храна, хищниците стават стръвници, когато остареят или няма достатъчно храна за всички.

Златю Кличевв - директор на Държавно горско стопанство Карлово: Ако продължава да напада и да прави щети, законът е предвидил при 2 последователни нападения тя да може да бъде предложена за отстрел пред Министъра на земеделието.

Утре от горското стопанство иРИОСВ Пловдив ще извършат оглед на място.

А кметът на Сопот поиска мечката да бъде отсреляна.

