Френският премиер Байру връчи оставката си на Макрон, в цяла Франция десетки хиляди празнуваха

Френският премиер Франсоа Байру връчи днес оставката си на президента Еманюел Макрон. Държавният глава обеща да номинира нов министър-председател в следващите дни, на фона на призивите на опозицията за свикване на предсрочни избори и оставка на президента. В цяла Франция десетки хиляди граждани празнуваха края на кабинета "Байру".

Политическа криза във Франция - между парламентарната нестабилност и икономическите проблеми.

Падането на правителството във Франция беше приветствано с бурни демонстрации под надслов "Прощално парти на Байру", включително в град По, където Байру е кмет.

Франк, жител на По: "Това е един човек, който не прави нищо, който само трупа мандати, а резултатът е политика на строги икономии и намаляваща покупателна способност. Никой вече не иска тази система".

364 депутати не подкрепиха Франсоа Байру и планираното от правителството му намаляване на разходите. Крайнодесните и крайнолевите партии заявиха, че е твърде късно за компромис.

Катрин, жителка на Париж: "Партийните лидери казват, че загубата на вота на доверие е бил предизвестен. Но кой ще замени Байру? Всичко върви надолу във Франция".

Страната се опитва да се справи със слабия икономически растеж и един от най-високите публични дългове в Европа. Напрежението се засилва и от планираните за утре протестни акции, организирани от движението "Да блокираме Франция". То се разсрастна лавинообразно в социалните мрежи и получи подкрепата на левите. В края на седмицата рейтинговата агенция Фич се очаква да понижи оценката си за Франция, а на 18 септември синдикатите призоваха за национална стачка.

"Сега, когато отстраняването на премиера е факт, трябва да има оставки и по-нагоре. Това е послание към Макрон", коментира протестиращ.

Президентът многократно заяви, че ще довърши мандата си. Вече циркулира списък с имена кой ще бъде следващият премиер, който ще влезе в Матиньон. Големият въпрос е дали сега Еманюел Макрон ще съумее да намери министър-председател, способен да оцелее без мнозинство в парламента. С падането на правителството на центриста Байру, президентът ще трябва да номинира седми премиер, откакто дойде на власт в Елисейския дворец през 2017 г.