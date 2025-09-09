БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 04:15 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Френският премиер Байру връчи оставката си на Макрон, в цяла Франция десетки хиляди празнуваха

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Френският премиер Франсоа Байру връчи днес оставката си на президента Еманюел Макрон. Държавният глава обеща да номинира нов министър-председател в следващите дни, на фона на призивите на опозицията за свикване на предсрочни избори и оставка на президента. В цяла Франция десетки хиляди граждани празнуваха края на кабинета "Байру".

Политическа криза във Франция - между парламентарната нестабилност и икономическите проблеми.

Падането на правителството във Франция беше приветствано с бурни демонстрации под надслов "Прощално парти на Байру", включително в град По, където Байру е кмет.

Франк, жител на По: "Това е един човек, който не прави нищо, който само трупа мандати, а резултатът е политика на строги икономии и намаляваща покупателна способност. Никой вече не иска тази система".

364 депутати не подкрепиха Франсоа Байру и планираното от правителството му намаляване на разходите. Крайнодесните и крайнолевите партии заявиха, че е твърде късно за компромис.

Катрин, жителка на Париж: "Партийните лидери казват, че загубата на вота на доверие е бил предизвестен. Но кой ще замени Байру? Всичко върви надолу във Франция".

Страната се опитва да се справи със слабия икономически растеж и един от най-високите публични дългове в Европа. Напрежението се засилва и от планираните за утре протестни акции, организирани от движението "Да блокираме Франция". То се разсрастна лавинообразно в социалните мрежи и получи подкрепата на левите. В края на седмицата рейтинговата агенция Фич се очаква да понижи оценката си за Франция, а на 18 септември синдикатите призоваха за национална стачка.

"Сега, когато отстраняването на премиера е факт, трябва да има оставки и по-нагоре. Това е послание към Макрон", коментира протестиращ.

Президентът многократно заяви, че ще довърши мандата си. Вече циркулира списък с имена кой ще бъде следващият премиер, който ще влезе в Матиньон. Големият въпрос е дали сега Еманюел Макрон ще съумее да намери министър-председател, способен да оцелее без мнозинство в парламента. С падането на правителството на центриста Байру, президентът ще трябва да номинира седми премиер, откакто дойде на власт в Елисейския дворец през 2017 г.

#Франсоа Байру #Еманюел Макрон #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
3
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
4
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
5
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
6
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Европа

Банкси с провокативен отговор на арестите на протестиращи в Лондон
Банкси с провокативен отговор на арестите на протестиращи в Лондон
Франсоа Байру ще депозира оставката си пред Макрон Франсоа Байру ще депозира оставката си пред Макрон
Чете се за: 02:20 мин.
Лондонското летище "Хийтроу" затвори един от терминалите си заради "инцидент с потенциално опасни материали" Лондонското летище "Хийтроу" затвори един от терминалите си заради "инцидент с потенциално опасни материали"
Чете се за: 01:25 мин.
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
6213
Чете се за: 04:42 мин.
Подготовка за нови санкции срещу Русия: Европейски представители са във Вашингтон Подготовка за нови санкции срещу Русия: Европейски представители са във Вашингтон
Чете се за: 01:20 мин.
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът поиска вот на доверие
Чете се за: 05:05 мин.

Водещи новини

Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 04:15 мин.
По света
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запали се автосервиз в квартал "Свобода" в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ