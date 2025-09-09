БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Мечка стръвница е убила 4 агнета в манастира "Св. Спас" в Сопот

от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Кметът изпраща писма за разрешение за отстрел на животното

очи очи мечка мъж словения прогони хищника мечи рев
Снимка: илюстративна
Мечка стръвница е влязла в манастира "Свети Спас" в Сопот. Тя е удушила три агнета, а с четвъртото си е тръгнала.

Забелязано е и малко мече. Сутринта служителите на манастира и хора, които са отишли там да приготвят животните за курбан, са се натъкнали на ужасяващата гледка.

В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски лозя. Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в балкана, както и за живеещите на вилите.

Работници от ВМЗ казаха, че преди няколко дни хора, които са отивали първа смяна са видели на алея в цеха в Иганово мечка с малко мече и изключително много се уплашили, съобщи кметът на Сопот Станислав Стоенчев.

Той днес изпраща писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата.

Директорът на Горско стопанство Карлово инж. Златю Кличев съобщи, че знае за инцидента и ще предприеме необходимите мерки.

# стръвница #Сопот #мечка

