Мечка стръвница е убила 4 агнета в манастира "Св. Спас" в Сопот

Мечка стръвница е влязла в манастира "Свети Спас" в Сопот. Тя е удушила три агнета, а с четвъртото си е тръгнала.

Забелязано е и малко мече. Сутринта служителите на манастира и хора, които са отишли там да приготвят животните за курбан, са се натъкнали на ужасяващата гледка.

В последно време мечката е забелязана да слиза в дворове във вилната зона на Манастирски лозя. Тя е опасна за туристите, които излизат на разходка в балкана, както и за живеещите на вилите.

Работници от ВМЗ казаха, че преди няколко дни хора, които са отивали първа смяна са видели на алея в цеха в Иганово мечка с малко мече и изключително много се уплашили, съобщи кметът на Сопот Станислав Стоенчев.

Той днес изпраща писма до Ловно-рибарското дружество в Карлово и до Горско стопанство Карлово за отстрел на стръвницата.

Директорът на Горско стопанство Карлово инж. Златю Кличев съобщи, че знае за инцидента и ще предприеме необходимите мерки.