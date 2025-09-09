БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

11-годишно дете е с черепно-мозъчна травма след падане от тротинетка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази

Инцидентът е станал по пътя от град Генерал Тошево в посока село Присад

сливен отново глобяват каране велосипед тротинетка тротоарите
Слушай новината

11-годишно дете пострада тежко след падане от електрическа тротинетка. Инцидентът е станал по пътя от град Генерал Тошево в посока село Присад, на 7-ми септември около 11.30 часа, съобщават от полицията в Добрич.

Детето е отведено от спешен екип в многопрофилната областна болница с черепно-мозъчна травма. Днес то вече е стабилизирано и утре ще бъде настанено в неврохирургия за последващо лечение.

Даниел Илиев, говорител на Районна прокуратура - Добрич: До момента на проведеното разследване е установено, че върху тротинетката са пътували две момчета на 11 години. Второто момче не е пострадало тежко, има само ожулвания, а сигналът за инцидента е подаден от румънски гражданин, който случайно минавал по пътя. Образувано е досъдебно производство, което има за цел да установи какви са причините за настъпилия пътен инцидент. Работи се във всички версии от това, дали има други участници, които са предизвикали пътния инцидент до това дали детето не е загубило управление над тротинетката и не е самокатастрофирало. Районна прокуратура Добрич започва срещи с ученици, кампания, в която да разясни последиците от едно такова поведение, включително и новите изменения в закона за движение по пътищата.

#инцидент с тротинетки

Последвайте ни

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
3
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
4
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
5
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
6
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Регионални

Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава 8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Чете се за: 00:30 мин.
През сливата и в манастира: Мечка уби три агнета, дарени за курбан През сливата и в манастира: Мечка уби три агнета, дарени за курбан
Чете се за: 02:27 мин.
Запали се автосервиз в квартал "Свобода" в София (СНИМКИ) Запали се автосервиз в квартал "Свобода" в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във Велико Търново
Чете се за: 00:30 мин.
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
По света
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запали се автосервиз в квартал "Свобода" в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Изгубени във версиите за побоя над шефа на полицията в Русе -...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ