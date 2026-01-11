Сирийските власти евакуираха от Алепо стотици кюрдски бойци и арестуваха 300 кюрди

Сирийските сили евакуираха над 400 кюрдски бойци от последния превзет квартал на сирийския град Алепо, към зоната под контрола на кюрдите и арестуваха още 300 кюрди, съобщи днес представител на Министерството на вътрешните работи, цитиран от Франс прес.

Бойците са били евакуирани "с международно посредничеството", казаха кюрдските власти след падането вчера и на последния кюрдски квартал в Алепо, "Шейх Максуд" в ръцете на сирийските правителствени сили.

Боевете, които избухнаха на 6 януари, бяха най-смъртоносните между силите на ислямистките власти и кюрдските бойци, които контролират големи части от Североизточна Сирия и контролираха два квартала на Алепо - най-многолюдния град в страната. Правителствените сили вече контролират целия град.

Служителят на вътрешното министерство, който говори пред АФП, уточни, че 419 кюрдски бойци, от които 59 ранени, са били евакуирани от квартала, където се бяха барикадирали. Според него, още 300 кюрди, сред които членове на кюрдските сили за сигурност, са били арестувани. Кореспондент на АФП на място е видял през нощта автобуси, превозващи мъже, и линейки да напускат квартал "Шейх Максуд", под конвоя от правителствените сили.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека - неправителствена организация със седалище във Великобритания, но разполагаща с широка мрежа от източници в Сирия - потвърди пред АФП, че 300 "млади кюрди" са били арестувани. Директорът на организацията, Рами Абдел Рахман, заяви, че става дума за "цивилни".

В населения с кюрди град Камишли, в Североизточна Сирия, стотици хора се събраха днес, за да чакат пристигането на ранените, съобщиха кореспонденти на AФП на място.