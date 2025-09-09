БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Ударът в Доха: Опасен прецедент във воденето на мирни преговори

Тоня Димитрова
По света
Така анализатори определят атаката на Израел срещу Хамас

Опасен прецедент във воденето на мирни преговори - така анализатори определят атака на Израел срещу Хамас в Доха.

снимка: БТА

Какво следва и кои са основните въпроси, които това нападение повдига?

С тази атака Израел разшири още повече обхвата на своите военни действия в Близкия изток и освен Ливан, Иран, Сирия вече стигна и до държава в Персийския залив. Държавите от региона единодушно осъдиха и остро критикуваха нападението.Обединените арабски емирства също осъдиха израелския удар. Саудитският престолонаследник разговаря с емира на Катар и предупреди за тежко последствия, ако Израел продължава с престъпното си поведение.

Иран определи израелското нападение като "опасно" и в нарушение на международното право.

Позицията на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш - крещящо нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Катар. Гутериш призова всички страни да работят за постигане на постоянно прекратяване на огъня в Газа, а не за неговото проваляне.

Вече почти три години Израел методично ликвидира лидерите на Хамас, независимо къде са - Ливан, Иран или Газа. Още през януари 2024-та в Бейрут беше убит Салех ал Арури, Исмаил Хания беше убит, докато е в Техеран, директните изпълнители на атаката от 7-ми октомври - Яхия Синуар и Мохамед Дейф бяха убити в Газа.

В Доха се знае, че живеят Халед Мешал, Халил ал Хая, Захер Джабарин. Имено за последните двама се твърди, че са били мишена. А Халил ал Хая е ръководел преговорната делегация на Хамас.

Дори и целите да не са ликвидирани, със сигурност беше взривен преговорния процес. И сега всички очи са насочени към Вашингтон и Доналд Тръмп и какви ще са неговите действия като се има предвид, че най-голямата американска база в Близкия изток е в Катар.

Единственият дипломатически канал между Израел и Хамас вече не съществува, остава и въпросът защо сега - точно когато лидерите на Хамас може би са обсъждали отговор на последното предложение за спиране на огъня, поставено на масата от Белия дом точно преди два дни.

#удар в Доха #лидери на Хамас #Израел срещу Хамас #експлозии #Катар

