ЗАПАЗЕНИ

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Трагедията се е случила в дряновското село Пейна

15-годишно момче е загинало при инцидент със самоделно превозно средство в дряновското село Пейна.

По първоначална информация водачът на самоделното превозно средство, наподобяващо АТВ, е изгубил контрол, а момчето, което се е возило, е паднало и е починало на място.

Инцидентът е станал малко след 15.00 часа днес.

По непотвърдена информация родителите на детето са били в чужбина, а самоделното АТВ е на техен близък.

По случая е образувано досъдебно производство, разследват се всички възможни версии, довели до трагедията.

