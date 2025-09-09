15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ

Трагедията се е случила в дряновското село Пейна
15-годишно момче е загинало при инцидент със самоделно превозно средство в дряновското село Пейна.
По първоначална информация водачът на самоделното превозно средство, наподобяващо АТВ, е изгубил контрол, а момчето, което се е возило, е паднало и е починало на място.
Инцидентът е станал малко след 15.00 часа днес.
По непотвърдена информация родителите на детето са били в чужбина, а самоделното АТВ е на техен близък.
По случая е образувано досъдебно производство, разследват се всички възможни версии, довели до трагедията.