Възможен ли е импийчмънт на Макрон след оставката на премиерата на Франция?

от БНТ
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Държавният глава обеща да номинира нов министър-председател в следващите дни

Снимка: АП/БТА
Френският премиер Франсоа Байру връчи днес оставката си на президента Еманюел Макрон . Държавният глава обещава да номинира нов министър-председател през следващите дни, на фона на призовете на опозицията за свикване на предсрочни избори и оставка на президента.

От Париж предава кореспондентът на БНТ Михаил Иванов.

Около 13.30 ч. местно време Франсоа Байру връчи официално оставката си на президента на Франция Еманюел Макрон, а изказванията след това продължиха малко над час срещата между двамата не последваха.

Така Макрон, който обещава да обяви назначаването на министър-председател „в следващите дни“, се пуска в разплитане на ситуация, създадена след като разпусна правителството и загуби мнозинството си през 2024 г. и на практика отхвърля искането на крайнодясната партия на Марин Льо Пен “Национален сбор”, както и на крайнолявата партия “Непокорна Франция” на Жан Люк Меланшон за свикване на предсрочни избори.

Жордан Бардела, председател на “Национален сбор”: “Ако не се връщаме по един или по друг начин към френския народ, или с разпускане на парламента, или с оставка на президента и организиране на нови избори, които ще позволят на страната да намери нова посока, мнозинство и стабилност – тогава не виждам как нещо здравословно може да се роди от тази ситуация, за което подчертаваме още повече – ние не носим отговорност.”

Първоначалните проучвания показват, че новите избори не биха дали множеството на нито една от лидерските партии, а самият Льо Пен не би могъл да участва в новите избори заради присъдата за присвояване на европейски средства.

Макар в противоположния край на политическия спектър, партията на Меланшон споделя критиката към президента и внася предложение за импийчмънт на Макрон, чийто мандат приключва през 2027 г.

Матилд Пано, лидер на ПГ на “Непокорна Франция”: “Защото този е проблемът и препятствието за страната, и от 10 септември ще бъдем навсякъде заедно с френските мъже и жени, които ще блокират икономиката на страната, за да кажат „достатъчно е, достатъчно“.

Въпреки това насрочените национални протести утре и на 18 септември по отношение на инвестиционните съкращения на социалните разходи, които заплашват да блокират ключови сектори в цялата страна, импийчмънтът на Макрон изглежда слабо верен.

А другите френски партии - републиканците на вече бившия вътрешен министър Бруно Ретайо и социалистите на Оливие Фор, както и блокът зад Макрон, все още имат интерес от формирането на новото правителство.

Бруно Ретайо, вътрешен министър в оставка: "Какво би донесло ново разпускане. За множеството това би било последната стъпка преди отстраняването на президента. Искате хаос."

Според бившия премиер от партията на Макрон - Габриел Атал, внезапното разпускане на парламента през 2024 г. е причината за кризата. Сега трябва да се намери човек, който да събере всички политически лидери, за сключването на споразумението за бюджета за 2026 г., казва Атал.

Така очакванията са подобна фигура да бъде излъчена за трети пореден път от редиците или на десните центристи, или на социалистите.

Жан-Марк Оливейро: „Просто ми се струва жалко. В момента имаме други битки, които да водим по отношение на международните отношения и актуалните проблеми. Затова трябва да престанем с политическата чистка и просто да обмислим възможността да работим заедно.“

Product image
