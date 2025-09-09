Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция

Френският президент Еманюел Макрон назначи министъра на отбраната Себастиaн Льокорню за премиер, възлагайки му първоначално задачата да проведе „консултации“ с партиите с оглед „изграждане на споразуменията, необходими за решенията през идните месеци“, съобщиха от Елисейския дворец.

„Той му възложи да се консултира с политическите сили, представени в парламента, с цел приемане на държавния бюджет и изработване на необходимите за предстоящите решения споразумения. След тези разговори новият министър-председател ще трябва да предложи състав на правителство на президента на републиката“, допълниха от президентската канцелария.

На 8 септември досегашният премиер Франсоа Байру загуби вота на доверие в парламента.