БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 00:32 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 10.09.2025 г., 06:30 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини 10092025 0630
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
3
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то,...
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино във водите на река
4
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
5
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
6
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
4
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Спортни емисии

Спортни новини 09.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 09.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 09.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 09.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 09.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 09.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 08.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 08.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 08.09.2025 г., 12:25 Спортни новини 08.09.2025 г., 12:25
Спортни новини 08.09.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 08.09.2025 г., 09:10 ч.

Водещи новини

Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски манастир"
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк "Рилски...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Тръмп след удара срещу Хамас в Доха: Решението е взето едностранно от Израел Тръмп след удара срещу Хамас в Доха: Решението е взето едностранно от Израел
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Мечката стръвница с ново нападение над Сопот, ще бъде ли отстреляна? Мечката стръвница с ново нападение над Сопот, ще бъде ли отстреляна?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Състоянието на ЕС: Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Огънят в Сакар: Остава частичното бедствено положение
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
След разкритията за "къщите на ужасите": Обсъждат промени...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Отива ли си лятото?
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ