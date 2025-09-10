Огънят в Сакар: Остава частичното бедствено положение
Има ли опасност за населените места?
Остава частичното бедствено положение, което беше обявено в община Свиленград заради пожара в Сакар.
В гасенето участваха 14 екипа на пожарната, доброволци, както и служители на държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.
Вчера в гасенето се включиха и военнослужещи, както и хеликоптер.
Опасност за населените места няма.
Площта на пожара вече достигна над 8000 декара горски фонд, пасища и лозя между свиленградските села Младиново, Костур и Лисово.