Огънят в Сакар: Остава частичното бедствено положение

Чете се за: 00:37 мин.
Има ли опасност за населените места?

7000 декара горят сакар битката огъня продължава
Остава частичното бедствено положение, което беше обявено в община Свиленград заради пожара в Сакар.

В гасенето участваха 14 екипа на пожарната, доброволци, както и служители на държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.

Вчера в гасенето се включиха и военнослужещи, както и хеликоптер.

Опасност за населените места няма.

Площта на пожара вече достигна над 8000 декара горски фонд, пасища и лозя между свиленградските села Младиново, Костур и Лисово.

