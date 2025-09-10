Огънят в Сакар: Остава частичното бедствено положение

Остава частичното бедствено положение, което беше обявено в община Свиленград заради пожара в Сакар.



В гасенето участваха 14 екипа на пожарната, доброволци, както и служители на държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.

Вчера в гасенето се включиха и военнослужещи, както и хеликоптер.

Опасност за населените места няма.

Площта на пожара вече достигна над 8000 декара горски фонд, пасища и лозя между свиленградските села Младиново, Костур и Лисово.