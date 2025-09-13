Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата

16-годишният Иван Иванов отстъпи във втората среща на сингъл от мача между България и Финландия в от Световна група I на световното отборно първенство турнира за Купа "Дейвис".

Шампионът от Уимбълдън и US Open Иванов загуби с 2:6, 2:6 от бившия №37 в световната ранглиста Емил Руусувуори (26 г.). Двубоят продължи 65 минути. Иванов допусна по два пробива в двата сета, а своя страна не успя да пробие подаването на Руусувуори.

Преди този мач Александър Василев изигра страхотен мач и победи с 6:3, 7:5 №141 в световната ранглиста Ото Виртанен.

Програмата в неделя ще започне в 11.00 часа със срещата на двойки, за която са заявени Пьотр Нестеров и Александър Донски срещу Ееро Васа и Хари Хелиоваара (№7 в света на двойки).

Следват синглите между Иван Иванов срещу Ото Виртанен и Александър Василев срещу Емил Руусувуори.

България е в състав Пьотр Нестеров (22 г.), Александър Донски (27 г.), Янаки Милев (21 г.), Александър Василев (18 г.) и Иван Иванов (16г.) с капитан Валентин Димов и помощник треньор Тихомир Грозданов.

Финландия е в състав Ото Виртанен (№141 в световната ранглиста), Ееро Васа №504, Емил Руусувуори №677, Оскари Палданиус №954 и Хари Хелиоваара (№7 на двойки) с капитан Ярко Ниеминен.

Двубоят се игра пред изпълнените с публика трибуни на кортовете на ТК „Локомотив" в Пловдив. Входът за публиката е свободен до запълване на капацитета на трибуните.