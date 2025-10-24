Финалният Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3

След финала на юношеския US Open и ключовата си роля при победата на България над Финландия в Купа Дейвис, Александър Василев се отправя към своето поредно предизвикателство през сезона.

Младият български тенисист е част от финалите на Световния тур за юноши в Чънду, Китай, а Българската Национална Телевизия ви прави съпричастни с неговите изяви на корта.

В първия си мач 18-годишният българин отстъпи с 6:4, 6:7 (6), 4:6 пред Яник Александреску (Румъния) след близо два часа и половина игра.

Александър Василев пропусна два мачбола и загуби първия си двубой на финалите в Чънду

Василев, който е №2 в световната ранглиста по тенис и поставен под №1 в схемата на турнира допусна второ поражение в турнира, този път от финландеца Оскари Палданиус с 4:6, 4:6. Това го остави на последното място в групата и без шансове да продължи към полуфиналите.

Александър Василев загуби и втория си мач на финалния Мастърс при юношите в Чънду

Българинът приключи със загуба груповата фаза на финалния Мастърс, като допусна трето поредно поражение, този път от Якопо Васами.

Италианецът се наложи категорично с 6:4, 6:0 в мач, който бе прекъсван на два пъти заради дъжд, а след това бе преместен на корт на закрито.

В следващия си мач Василев отстъпи пред американеца Джак Кенеди и ще спори за седмото място на Мастърса при юношите.

От групата към полуфиналите продължават Васами и Александреску.