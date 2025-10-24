БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Снимка: Pixabay
Слушай новината

Да отпадне така наречената такса "водомер“ предлагат от парламентарната група на ГЕРБ–СДС. Те ще настояват спорните текстове от Закона за ВиК да бъдат премахнати. Те бяха гласувани на първо четене и в тях се предлага цената на водата да се определя от два компонента: цена за достъп, която да се заплаща независимо дали има потребление, и цена за консумираната вода. Ще бъде предложена и по-висока цена за потребление на над 10 кубика вода.

Илчо Ганчев одобрява отпадането на така наречената „такса водомер“, тъй като цената на водата и сега е висока.

Илчо Ганчев: „Остава да ни сложат такса въздух. Как ще я одобряваме? Това е половин България без вода, половин България наводнена, те ще слагат такса водомер.“

Според председателя на регионалната комисия в парламента Николай Нанков гражданите са притеснени, защото обществеността не е била информирана добре за промените в закона.

Николай Нанков – председател на Комисията по регионална политика в парламента: „Прословутата такса водомер представлява всъщност една компонента от сегашната цена на водата. Подчертавам дебело, че цената на водата не расте. Ако в момента цената на водата ти е 2 лева за питейно-битово снабдяване, услугата доставка на питейна вода ти е 2 лева в жилище, което обитаваш целогодишно.“

Мярката е насочена към хората с повече от едно жилище.

Николай Нанков – председател на Комисията по регионална политика в парламента: „Жилище в курортен комплекс на морето, вила в планината, бащина къща на село, която обитаваш спорадично в рамките на няколко дни или няколко седмици в годината… Самата инфраструктура и достъпът до вода до тях е трудно осъществим към момента на база употребено количество и на цената, която заплащаш. Затова ще се определи една подобна ставка от например 10–15 стотинки на месечна база.“

Ще бъде предложено още водата за битови нужди да остане на сегашната си цена за потребление под 10 кубични метра.

Николай Нанков – председател на Комисията по регионална политика в парламента:
„Над 10 кубически метра – онези български граждани, които пълнят басейни, поливат с питейна вода – да бъде с по-високи параметри, с по-висока цена.“

Гергана: „Много се злоупотребява. Ние сме в селски район и лятото знаете за какво става въпрос – водата става слаба. Значи не може едни да си пълнят басейни, а друг да не може да се напие вода. Така че това е добър вариант.“

Предвижда се при нарушено качество на водоподаването гражданите да не заплащат нищо.

