Прокуратурата в Турция повдигна нови обвинения срещу Екрем Имамоглу

Прокуратурата в Турция повдигна нови обвинения срещу опозиционния кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.

Освен че е разследван за корупция срещу Имамоглу вече се води разследване и за шпионаж.



Арестуваният през март кмет е обвинен заедно със свои сподвижници, че е предоставил конфиденциални изборни данни на чуждестранни разузнавателни служби по време на местния вот през 2019 година.

Новите обвинения съвпаднаха с ключово решение на съда в Анкара, който отхвърли искането за отмяна на конгреса на най-голямата опозиционна партия - Народнорепубликанската.

Така щеше да бъде отстранен лидерът ѝ - Йозгюр Йозел. Критиците на турските власти определят съдебните дела като опит за смачкване на опозицията.

Следващите президентски избори трябва да са през 2028 година, но за да продължи да управлява президентът Реджеп Ердоган е нужно да има предсрочен вот.