За две поредни години миграционният натиск е намалял със 70%

За две поредни години миграционният натиск е намалял с 70%. Това заяви директорът на Гранична полиция - Антон Златанов. По думите му 2023 г. е била най-тежка откъм миграционен натиск за България, тъй като тогава са преминавали много мигранти.



Това е усетено и от другите европейски държави. Според вътрешния министър Даниел Митов членството на България в Шенген е символ на сигурност по границите. Не се наблюдава покачване на нивата на престъпност. През ноември България трябва да премине първата си техническа проверка като част от Шенген. Митов участва в конференция „България в Шенген“, посветена на 40 години от подписването на шенгенското споразумение. На нея бяха обсъдени сътрудничество с европейски и трети страни, както и иновативни решения в контекста на дигитализацията и изкуствения интелект. Сред акцентите е и борбата с трансграничната престъпност.

Главен комисар Антон Златанов - директор на ГД "Гранична полиция": "Ние сме сигурна външна граница на Европейския съюз и ставаме все по-сигурна. Много сме фокусирани във всички наши дейности към неутрализирането на престъпните групи, които се занимават с "каналджийство", към уплътняването на първа и втора линия на границата. Основната ни цел към момента е да не допуснем мигрантският поток да се измести през гръцката граница. Към момента успяваме, въпреки че има каналджийски групи, които се опитват да изместят трафика на мигранти оттам."