БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
13:47, 24.10.2025
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
11:11, 24.10.2025
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
10:47, 24.10.2025
Чете се за: 00:52 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 24.10.2025 г., 12:25 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:25, 24.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:05, 24.10.2025
Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските...
11:44, 24.10.2025
Белгия спря заем от 140 млрд. евро за Украйна
11:30, 24.10.2025
Гледайте Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"...
11:05, 24.10.2025
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
11:00, 24.10.2025
Проследете срещата Левски - Дея спорт в неделя по БНТ 3
09:34, 24.10.2025
Зърнопроизводителите в протестна готовност, настояват за среща с...
09:30, 24.10.2025
За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
2
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
3
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
4
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
5
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа...
6
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Реклама
Най-четени
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
3
24-годишна жена загина при катастрофа
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 24.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 23.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 23.10.2025
Спортни новини 23.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 23.10.2025
Адам Биелицки, алпинистът, изкачил едни от най-предизвикателните върхове на планетата
07:30, 23.10.2025
Чете се за: 01:50 мин.
Спортни новини 23.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 23.10.2025
Спортни новини 22.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 22.10.2025
Реклама
Водещи новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до...
13:08, 24.10.2025
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Българските власти анализират ефекта от санкциите срещу руските петролни компании
12:05, 24.10.2025
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
11:43, 24.10.2025
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
11:05, 24.10.2025
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Директни полети до САЩ: Български авиопревозвач готви старта на...
12:17, 24.10.2025
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Делото за трагичния инцидент в психиатрия: Подсъдима е 66-годишна...
12:45, 24.10.2025
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
07:45, 24.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
08:21, 24.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ