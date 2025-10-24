БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зърнопроизводителите в протестна готовност, настояват за среща с премиера

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
С 37% е намалял броят на стопанствата през последните няколко години

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Зърнопроизводителите у нас обявиха протестна готовност и поискаха оставката на земеделския министър. Причините са поетите, но неизпълнени ангажименти за законови промени в сектора, както и липсата на политики за рехабилитиране и изграждане на напоителни системи. От Националната асоциация на зърнопроизводителите настояват за среща с министър-председателя Росен Желязков.

"След тази среща, ако ние не получим конкретни ангажименти, тракторите ще бъдат на улицата", категоричен е Илия Продонов, който е председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

Напрежението сред зърнопроизводителите расте и според тях секторът е обречен да работи в несигурност, както и да губи конкурентноспособност.

Илия Продонов, който е председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите: "Исканията ни са едни и същи последните няколко години. Винаги говорим само и единствено за законодателни инициативи, от които секторът има нужда, за да се стабилизира. Това са промени в поземлените отношения, промени в напояването, създаването на Закон за кооперирането, както и създаване на Закон за браншовите организации, което, между впрочем, е една от основните причини тези всички организации, които застанаха в подкрепа на министъра, най-много тях ги плаши точно Законът за браншовите организации.

"Освен промени в закона за водите, ние в нашата декларация сме посочили и няколко проблеми, свързани с напоителни системи, осигуряване на средства за изграждане на помпената станция на язовир Пясъчник, която е от критично важно значение и това трябва да се случи в рамките на следващите седмица-две. Там имаме доста начертани проблеми в напояването."

По думите на Проданов достъпът до вода в активния сезон е изключително ограничен за земеделците.

"Достъп до вода се вижда, че не навсякъде има. То проблемът с водата и със самата наличност на вода е много голям, но и не само. Ако вземем, за пример, река Дунав, към момента разрешителни за водовземане от река Дунав няма издадени на земеделски производители или всъщност има, но са само двама, което е голям проблем."

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите подчерта, че за последните няколко години броят на стопанствата е намалял с 37%.

"Което е плашещо и това е, може би, най-големият проблем, който стои пред нашата държава. Ние не бива да допускаме на първо място да изчезнат семейните ферми, на второ място да изчезнат местните ферми, които са в населеното място, които са местните фермери, които се грижат за социалния мир в селата. Това държавата не бива по никакъв начин да допуска да се случи, защото от една страна е риск за националната, но и за продоволствената сигурност."

От бранша настояват за дългосрочни договори за наем и аренда на земята.

"На първо място това ще позволи всеки един стопанин да прогнозира какви инвестиции да направи в стопанството, защото всеки казва - за държавата е приоритет напояването, всяка една политическа партия и всеки един управляващ го твърди, само че няма как да се направят инвестиции в напояване с едногодишно ползване на земя, защото една инвестиция за напояване има нужда от минимум 5 до 7 години, за да започне да възвръща своята стойност, което с едногодишни договори няма как да стане."

Илия Проданов подчерта необходимостта от Закон за кооперирането.

"Към момента е абсолютно невъзможно да се създадат кооперативи в България, по простата причина, че на първо място няма нормативна база за това, на второ място - данъчното ни законодателство не е пригодено за такъв тип структури, а това е бъдещето и това всъщност е развитието в цяла Европа. И в България броят и процентът на стопанствата, които се кооперират под една или друга форма, е много минимален, за разлика от Европа, където е над 70%."

Зърнопроизводителите очакват среща с премиера Росен Желязков.

"На тази среща ще поискаме от него да поеме отговорност за това, че тези закони ще започне да се работи по тях, ще бъдат свършени в конкретни срокове. И всъщност оттук нататък, занапред, той носи отговорност за министъра на земеделието. Ако прецени, че оставката му не е на дневен ред, той носи отговорност за него. И се надяваме много скоро тези закони да ги видим готови."

Вижте прякото включване на Елеана Цанова.

#протестна готовност #среща с премиера #законови промени #зърнопроизводители

