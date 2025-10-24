Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)

Силно затруднено е движението на околовръстния път на Пловдив заради катастрофа, възникнала към 6.50 ч. тази сутрин.

По предварителни данни край разклона за с. Белащица челно се ударили лек автомобил и камион. 65-годишният шофьор на лекия автомобил е починал на път за болницата, съобщиха за БНТ от Спешна помощ и от полицията в града.

Шофьорът на камиона е тестван за алкохол, пробата му е отрицателна. По случая е образувано досъдебно производство. Причините за тежкия инцидент се изясняват.

