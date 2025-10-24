БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Други спортове
Спорт
Спортни новини 24.10.2025 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 24.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:19, 24.10.2025
Хамас и Фатах обсъждат в Кайро постигнатото примирие в Газа
06:07, 24.10.2025
Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в...
05:55, 24.10.2025
Опасно ветровито в петък
23:31, 23.10.2025
Гледайте Теодор Салпаров в предаването "Зала на славата"...
23:30, 23.10.2025
За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на...
22:34, 23.10.2025
Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство...
22:30, 23.10.2025
Гледайте пряко по БНТ 3 финалния Мастърс турнир при юношите
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
5
Сигнал за пукнатини в столично училище
6
Инцидент в бургаско училище: Момиче напръска с лютив спрей своя...
Реклама
Най-четени
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
3
24-годишна жена загина при катастрофа
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 23.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 23.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 23.10.2025
Спортни новини 23.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 23.10.2025
Спортни новини 22.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 22.10.2025
Спортни новини 22.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 22.10.2025
Спортни новини 21.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 21.10.2025
Реклама
Водещи новини
Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в...
06:07, 24.10.2025
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва
22:34, 23.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
21:29, 23.10.2025
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Опасно ветровито в петък
05:55, 24.10.2025
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Управляващите с план за реакция при санкциите срещу "Лукойл"
19:43, 23.10.2025
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на...
19:18, 23.10.2025 (обновена)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно...
21:42, 23.10.2025 (обновена)
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
17:28, 23.10.2025 (обновена)
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ