БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 03:05 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Баскетболни звезди и членове на мафиотски фамилии са задържани за незаконен хазарт в САЩ

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази

Повече от 30 души са арестувани

хазарт арести САЩ баскетболисти
Снимка: БТА
Слушай новината

Звезди от националната баскетболна асоциация и членове на мафиотски фамилии са сред повече от 30-те задържани за незаконен хазарт в Съединените щати, съобщи ФБР.

Арестите са в рамките на два различни, но свързани случая.

Обвиняемите по първия отговарят за използване на вътрешна информация и промяна в играта на спортистите с цел манипулация на залозите.

По втория случай има 31 обвиняеми за участие в манипулирани незаконни игри на покер.

Те отговарят за използване на специално оборудване, включително контактни лещи и рентгенови лъчи за разчитане на картите на другите играчи и манипулирани размесвания на картите.

Жертвите били подлъгвани с обещания за игра с някои от големите баскетболни звезди.

Според директора на ФБР Каш Пател "умопомрачителната" измама е за десетки милиони и е продължавала години наред. Разследването и по двата случая продължава и не са изключени още арести.

#арести #САЩ #арестувани #задържани #хазарт #ФБР

Последвайте ни

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
5
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Сигнал за пукнатини в столично училище
6
Сигнал за пукнатини в столично училище

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: САЩ и Канада

Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността
Чете се за: 01:47 мин.
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа" Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
Чете се за: 01:22 мин.
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл" Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 03:55 мин.
Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията Зеленски: Русия отново прави всичко възможно, за да избегне дипломацията
Чете се за: 03:20 мин.
Тръмп не искал "безсмислена среща" Тръмп не искал "безсмислена среща"
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР) Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
По света
3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно село" - картинката остава непроменена 3 седмици преливащи контейнери в "Люлин" и "Красно село" - картинката остава непроменена
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва Два руски военни самолета са навлезли във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Колите на президентството: Радев и Борисов в спор за автопарка на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Управляващите с план за реакция при санкциите срещу "Лукойл"
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ