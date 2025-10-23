Баскетболни звезди и членове на мафиотски фамилии са задържани за незаконен хазарт в САЩ

Звезди от националната баскетболна асоциация и членове на мафиотски фамилии са сред повече от 30-те задържани за незаконен хазарт в Съединените щати, съобщи ФБР.

Арестите са в рамките на два различни, но свързани случая.

Обвиняемите по първия отговарят за използване на вътрешна информация и промяна в играта на спортистите с цел манипулация на залозите.

По втория случай има 31 обвиняеми за участие в манипулирани незаконни игри на покер.

Те отговарят за използване на специално оборудване, включително контактни лещи и рентгенови лъчи за разчитане на картите на другите играчи и манипулирани размесвания на картите.

Жертвите били подлъгвани с обещания за игра с някои от големите баскетболни звезди.

Според директора на ФБР Каш Пател "умопомрачителната" измама е за десетки милиони и е продължавала години наред. Разследването и по двата случая продължава и не са изключени още арести.