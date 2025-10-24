БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна започва в Лондон

Христо Ценов от Христо Ценов
Британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон ще председателстват среща на "Коалицията на желаещите" за Украйна в Лондон.

Володимир Зеленски ще присъства на срещата, на която ще се обсъдят допълнителна помощ за Киев. Срещата идва след като Европейският съюз прие 19-тия пакет от санкции срещу Русия, като се обсъжда използването на замразени руски активи за финансирането на заем за Украйна.

Вашингтон наложи санкции срещу двете най-големи петролни компании на Русия. Путин определи действията като неприятелски и заяви, че няма да засегнат значително руската икономика.

#среща на "Коалиция на желаещите" #"Коалиция на желаещите" #помощ за Украйна

