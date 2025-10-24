БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, съобщиха от правителствената пресслужба.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

Съвещанието започва в 11:00 часа.

