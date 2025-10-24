БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Галъп: Българите не са единодушни трябва ли или не страната ни да се присъедини към "стената срещу дронове"

от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изследване на "Галъп Интернешънъл Болкан" по поръчка на БНТ показва поляризирани нагласи в българското общество за това трябва ли България да се присъедини към "стената срещу дронове" по източната граница на ЕС.

Всеки пети (19,6%) е отговорил с "по-скоро да". Категорично подкрепят подобна идея 17 на сто от анкетираните. 19,8% са срещу инициативата, а 18,4 на сто отговарят с "по-скоро не".

Всеки четвърти анкетиран не знае как да отговори на поставения въпрос.

Изследването е проведено между 1 и 14 октомври сред 904 души по метода „лице в лице“. Извадката е представителна за пълнолетното население на страната.

#стена срещу дронове #"Галъп интернешънъл болкан" #изследване

