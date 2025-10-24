Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът

Продажбата на активи на бургаската рафинерия - "Лукойл" да става само след решение на правителството и одобрение от ДАНС. Това решиха депутатите, които приеха днес на второ четене промени в Закона за насърчаването на инвестициите. Измененията бяха вкарани като допълнителна точка в дневния ред, а от опозицията отново посочиха, че са свързани с обслужването на олигархични интереси.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ : "Това са театрални изпълнения, имаше провокация на депутат на Пеевски, откровена обида към друг народен представител и това се прави умишлено, защото това, което се разглежда в момента, е поправка, която обслужва Пеевски. Тя няма нищо общо със санкционния режим по отношение на "Лукойл". Дава напрактика на този, който владее ДАНС, да спре самата сделка и сделките на фирмите, посочени там. Той не може да погълне целия "Лукойл", въпреки че успя да погълне Бойко Борисов, очевидно целия "Лукойл" не може да погълне, иска част от сделката."

Йордан Тодоров, "Възраждане": "Както е написан законопроектът - МС нямат право да одобрят сделката, дори и да искат - преди ДАНС да са одобрили тази сделка. Защо точно ДАНС са натоварени с тази задача - защото ДАНС са на пряко разпореждане на Пеевски и ДАНС ще изготвят точно такъв доклад, какъвто Пеевски иска да бъде изготвен."

Красимир Манов, МЕЧ: "Цените на петрола започнаха да се вдигат, ще се вдигат още, защото това е сериозен геополитически проблем, и вие нямате контрол върху тези процеси. Нищо не можете да направите. И какво ни предлагате - някакъв законопроект, с който Делян Пеевски, потвърждава и показва пред цялата държава контрола си върху Бойко Борисов."

Красимира Катиничарова, "Величие": "С тези промени, провокирани от Делян Пеевски и неговата парламентарна група, ние виждаме как "Лукойл", рафинерията, всъщност се подготвя за политически контрол при смяна на собствеността."

Станислав Анастасов, "ДПС-Ново начало": "Опитвате се заедно с "Възраждане", "Величие" и МЕЧ да всявате паника в българското общество и да си обслужвате "Лукойл", както винаги сте го правили. Няма проблем с горивата, няма и да допуснем да има."