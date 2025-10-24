Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка

Председателят на парламента Наталия Киселова даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в залата. Депутати от "Възраждане" и "ДПС - Ново начало" се сдърпаха в пленарната зала.

"След като се създават безредици - 15 минути почивка", обяви Киселова.

Преди това председателят на парламента наложи наказание "забележка" на Даниел Проданов от "Възраждане" за обидни думи към колега народен представител.

снимки: БТА

В момента депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Измененията предвиждат продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на ДАНС.