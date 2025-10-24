Белгия спря заем от 140 млрд. евро за Украйна

Лидерите на страните от Европейския съюз не успяха да постигнат споразумение за репарационен заем в размер на 140 милиарда евро за Киев, който да използва замразени руски държавни активи в Европа.

След приключилата късно снощи среща на върха в Брюксел стана ясно, че въпросът ще бъде отново разгледан през декември. Белгия се противопостави на окончателното вземане на решение. Страната е против отпускането на заема, заради опасения от правни и финансови последици за страната в случай, че Русия предприеме ответни мерки срещу плана.

Руските държавни активи се съхраняват в централния депозитар на ценни книжа Юроклиър, който се намира в Брюксел. Европейските лидери все пак обещаха на украинския президент Володимир Зеленски да покрият финансовите нужди на Украйна през 2026 и 2027 г. Освен това поискаха от Европейската комисия да разработи варианти за това как да се предостави още финансиране за Киев.