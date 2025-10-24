БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белгия спря заем от 140 млрд. евро за Украйна

Десислава Апостолова
Лидерите на страните от Европейския съюз не успяха да постигнат споразумение за репарационен заем в размер на 140 милиарда евро за Киев, който да използва замразени руски държавни активи в Европа.

След приключилата късно снощи среща на върха в Брюксел стана ясно, че въпросът ще бъде отново разгледан през декември. Белгия се противопостави на окончателното вземане на решение. Страната е против отпускането на заема, заради опасения от правни и финансови последици за страната в случай, че Русия предприеме ответни мерки срещу плана.

Руските държавни активи се съхраняват в централния депозитар на ценни книжа Юроклиър, който се намира в Брюксел. Европейските лидери все пак обещаха на украинския президент Володимир Зеленски да покрият финансовите нужди на Украйна през 2026 и 2027 г. Освен това поискаха от Европейската комисия да разработи варианти за това как да се предостави още финансиране за Киев.

Антонио Коща - председател на Европейския съвет: “Европейските лидери се ангажираха да гарантират, че финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити през следващите две години. Помолихме комисията да предложи варианти възможно най-скоро, така че Украйна да разполага с необходимите ресурси, за да продължи да се защитава и да се бори за справедлив и траен мир през 2026 и 2027 г., ако е необходимо. Русия трябва да вземе това предвид. Украйна ще разполага с необходимите финансови ресурси, за да се защити от руската агресия и в обозримо бъдеще. Сега трябва да се работи по техническите, правните и финансовите аспекти на подкрепата на Европа и ще се върнем към този въпрос на декемврийския Европейски съвет”.

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Споразумяхме се за това какво представлява репарационният заем. И трябва да работим върху това как да го направим възможен и кой е най-добрият вариант да продължим напред.”

