Белгия спря заем от 140 млрд. евро за Украйна

Лидерите на страните от Европейския съюз не успяха да постигнат споразумение за репарационен заем в размер на 140 милиарда евро за Киев, който да използва замразени руски държавни активи в Европа.
След приключилата късно снощи среща на върха в Брюксел стана ясно, че въпросът ще бъде отново разгледан през декември. Белгия се противопостави на окончателното вземане на решение. Страната е против отпускането на заема, заради опасения от правни и финансови последици за страната в случай, че Русия предприеме ответни мерки срещу плана.
Руските държавни активи се съхраняват в централния депозитар на ценни книжа Юроклиър, който се намира в Брюксел. Европейските лидери все пак обещаха на украинския президент Володимир Зеленски да покрият финансовите нужди на Украйна през 2026 и 2027 г. Освен това поискаха от Европейската комисия да разработи варианти за това как да се предостави още финансиране за Киев.
Антонио Коща - председател на Европейския съвет: “Европейските лидери се ангажираха да гарантират, че финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити през следващите две години. Помолихме комисията да предложи варианти възможно най-скоро, така че Украйна да разполага с необходимите ресурси, за да продължи да се защитава и да се бори за справедлив и траен мир през 2026 и 2027 г., ако е необходимо. Русия трябва да вземе това предвид. Украйна ще разполага с необходимите финансови ресурси, за да се защити от руската агресия и в обозримо бъдеще. Сега трябва да се работи по техническите, правните и финансовите аспекти на подкрепата на Европа и ще се върнем към този въпрос на декемврийския Европейски съвет”.
Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК: “Споразумяхме се за това какво представлява репарационният заем. И трябва да работим върху това как да го направим възможен и кой е най-добрият вариант да продължим напред.”