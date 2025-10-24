В Стара Загора гледат делото срещу двама полицаи, обвинени в убийство

В Окръжния съд на Стара Загора започна разпоредително заседание по делото срещу двамата полицейски служители от Казанлък Борис Тодоров и Димитър Иванов, обвинени в умишлено убийство, извършено при изпълнение на служебните им задължения, по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

47-годишният Даниел Кискинов почина през февруари след като беше задържан и бит от полицаите след сигнал за откраднат велосипед. По време на съдебното заседание защитата на единия от обвиняемите направи искане за отвод на съдебния състав, като изтъкна, че съдията-докладчик по делото е участвал в разпитите на двамата обвиняеми в досъдебната фаза на производството.

От своя страна, защитата на другия обвиняем поиска отвод на адвокатите на Борис Тодоров с аргумент, че същите са консултирали обвиняемите в хода на досъдебното производство, което поражда съмнение за конфликт на интереси. След изслушване на страните съдът се оттегли на съвещание. Съставът остави без уважение и двете искания.