ВКС потвърди присъдата от 9 години затвор за Начо Пантелеев, убил в катастрофа Ферарио Спасов

Върховният касационен съд потвърди 9-годишната ефективна присъда на Начо Пантелеев за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие през 2023 г. С решението си върховните съдии оставят в сила постановлението на Апелативния съд – Велико Търново, с което наказанието му беше увеличено от 5 на 9 години "лишаване от свобода", както и лишаването от право да управлява моторно превозно средство за срок от 11 години.

Според съда Пантелеев е управлявал автомобила си със 165 км/ч при разрешена скорост от 90 км/ч извън населено място, в резултат на което е причинил по непредпазливост смъртта на Ферарио Спасов. Деянието е квалифицирано като "особено тежък случай", извършено при по-тежката форма на непредпазливост – престъпна самонадеяност.

В решението си ВКС приема, че жалбата на подсъдимия е допустима, но неоснователна. Върховните съдии споделят изводите на предходните инстанции, че нарушението е изключително грубо и представлява кулминация на системно неспазване на правилата за движение.

Съдът подчертава, че множеството предишни нарушения на Пантелеев, повечето от които за превишена скорост, сочат за висока обществена опасност и липса на поправително въздействие от предходните санкции.

"Определеното наказание е справедливо и ще съдейства за постигане на целите на закона", се посочва в мотивите на Върховния касационен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.