Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

С валежи и ветровито време в следобедните часове

Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Днес ще остане топло за сезона с максимални температури между 19° и 24°, в София – около 19°, по Черноморието - между 20° и 23°. Ще бъде предимно облачно, а след Западна и Централна България, в следобедните часове валежи ще има и на изток, в отделни райони интензивни и с гръмотевична дейност, но от северозапад, където първо заваля, ще започнат постепенно да спират. Ще остане обаче много ветровито, като през втората половина на деня вятърът вече навсякъде ще ориентира от северозапад.

През нощта в по-голямата част от страната вятърът ще отслабне, в Североизточна България ще е умерен. По-значителна облачност и превалявания ще има все още югоизточните райони. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София – около 6°, по Черноморието - между 10° и 12°, а максималните - между 17° и 22°, в София – около 17°.

Ще преобладава слънчево време с повече облаци в планинските и югоизточните райони от страната, както и в Северна България, където в края на деня отново ще завали. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, по Северното Черноморие – преди обяд от северозапад.

На морския бряг ще преобладава слънчево време, с по-значителни увеличения на облачността по южното крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 18° до 20°.

В планините ще духа умерен, по високите части - силен западен вятър. По-значителна облачност ще има в западните и централните райони на Стара планина и Родопите, където слабо ще превали.

В неделя температурите ще се задържат без съществена промяна, но ще вали в почти цялата страна,с изключение на югоизточните райони.

В понеделник се очакват повсеместни валежи, на места интензивни и значителни по количество. Ще бъде ветровито, а максималните температури в Северозападна България съществено ще се понижат.

Във вторник вятърът ще отслабне, а валежите ще спират. В сряда ще бъде предимно слънчево, но в сутрешните часове отново ще има условия за слани.

#ветровито време #валежи от дъжд #времето #прогноза за времето

