БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Запази

Съединените щати и Великобритания вече предприеха решаваща стъпка срещу руския енергиен сектор, на ход са европейските партньори

завой политиката белия дом обяви тръмп санкции русия
Слушай новината

Освен Русия пряко и тежко засегнати от американските санкции срещу двете най-големи руски петролни компании са рафинериите в Централна и Източна Европа.

Няколко държави вече обмислят как да заобиколят санкциите, а Германия поиска изключване на местните преработващи предприятия от санкционните списъци.

След американските санкции експерти предупреждават, че цената на рафинерията в България вече е далеч по-ниска. Кой и как планира да се справи с ограниченията и защо точно сега се активира американската енергийна дипломация?

Около 80% от руското производство на петрол попада под санкциите, а намирането на алтернативи изисква време. А за такива трябва да помислят редица рафинерии в България, Унгария и Словакия, които разчитаха на руската суровина - изцяло или частично.

"Ще успеят ли Унгария и Словакия да намерят руски доставчици, които не са част от санкционираните компании, или изобщо нямат достъп до тях? Това ще бъде много трудно", заяви Ивона Вишневска, анализатор.

Това няма да означава край на бизнеса, но ще се изисква смяна на условията, при които се работи.

"Ще бъде ли възможна продажбата на рафинериите в България и Словакия? Ако да - това изобщо няма да е на добра цена и потенциалните купувачи вероятно ще получат дяловете със значителна отстъпка", допълни Ивона Вишневска, анализатор.

Ако трябва да се плаща повече за газ и петрол, тази тежест не може да се поеме от хората, каза унгарският премиер Виктор Орбан.

"Ако искаме цените на горивата да не се увеличават, трябва да пазим правото на Унгария дa купува петрол и газ на същата цена като на руските или по-евтино. Тази игра не е свършила, това са санкции срещу определени руски компании. Вече разговарях няколко пъти с ръководството на мол. Работим върху начин за заобикаляне на санкциите", коментира унгарският премиер Виктор Орбан.

Подготовката за налагането на санкции срещу руските петролни компании започва още през април. Тогава след призив на американския президент Доналд Тръмп организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ рязко започват увеличаването на производството. Роля изиграват и близките отношения между американския президент Тръмп и саудитският престолонаследник Мохамед Бин Салман.

Заради този ход, светът вече не изпитва недостиг на петрол.

По данни на Международната енергийна агенция, излишъкът се изчислява на около 3,2 милиона барела на ден, за сравнение - продукцията на "Роснефт" е 3,7 млн барела дневно. Свръхпроизводството е гарантирано до юни 2026, посочват още от агенцията.

Пазар с изобилие от запаси и достатъчно предлагане, както и ниски цени - в началото на седмицата барел петрол се търгуваше за около 60 долара - най-ниска цена от над 5 месеца.

Всичко това позволи на Съединените щати да затегнат гайките на Русия много повече от това, което можеше да си позволи предишната администрация, посочват анализатори.

Съединените щати и Великобритания вече предприеха решаваща стъпка срещу руския енергиен сектор. На ход са европейските партньори.

#Доналд Тръмп #САЩ #санкции

Последвайте ни

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
2
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
4
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
5
Парашутист от Специалните сили пострада при тренировъчен скок
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
6
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Русия

Белгия спря заем от 140 млрд. евро за Украйна
Белгия спря заем от 140 млрд. евро за Украйна
Среща на върха на ЕС в Брюксел: Ще се използват ли замразените руски активи? Среща на върха на ЕС в Брюксел: Ще се използват ли замразените руски активи?
Чете се за: 04:47 мин.
Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР) Санкциите на САЩ срещу Русия: Ключ към разговори за мир в Украйна или контрапродуктивен ход? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Чете се за: 02:32 мин.
Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността Захарова: Увеличаването на американските ядрени оръжия в Европа подкопава стабилността
Чете се за: 01:47 мин.
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа" Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Собственици на имоти в “Елените” ще обжалват акта за незаконен строеж на ДНСК Собственици на имоти в “Елените” ще обжалват акта за незаконен строеж на ДНСК
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Делото за трагичния инцидент в психиатрия: Подсъдима е 66-годишна...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ