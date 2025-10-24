Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?

Освен Русия пряко и тежко засегнати от американските санкции срещу двете най-големи руски петролни компании са рафинериите в Централна и Източна Европа.

Няколко държави вече обмислят как да заобиколят санкциите, а Германия поиска изключване на местните преработващи предприятия от санкционните списъци.

След американските санкции експерти предупреждават, че цената на рафинерията в България вече е далеч по-ниска. Кой и как планира да се справи с ограниченията и защо точно сега се активира американската енергийна дипломация?

Около 80% от руското производство на петрол попада под санкциите, а намирането на алтернативи изисква време. А за такива трябва да помислят редица рафинерии в България, Унгария и Словакия, които разчитаха на руската суровина - изцяло или частично.

"Ще успеят ли Унгария и Словакия да намерят руски доставчици, които не са част от санкционираните компании, или изобщо нямат достъп до тях? Това ще бъде много трудно", заяви Ивона Вишневска, анализатор.

Това няма да означава край на бизнеса, но ще се изисква смяна на условията, при които се работи.

"Ще бъде ли възможна продажбата на рафинериите в България и Словакия? Ако да - това изобщо няма да е на добра цена и потенциалните купувачи вероятно ще получат дяловете със значителна отстъпка", допълни Ивона Вишневска, анализатор.

Ако трябва да се плаща повече за газ и петрол, тази тежест не може да се поеме от хората, каза унгарският премиер Виктор Орбан.

"Ако искаме цените на горивата да не се увеличават, трябва да пазим правото на Унгария дa купува петрол и газ на същата цена като на руските или по-евтино. Тази игра не е свършила, това са санкции срещу определени руски компании. Вече разговарях няколко пъти с ръководството на мол. Работим върху начин за заобикаляне на санкциите", коментира унгарският премиер Виктор Орбан.

Подготовката за налагането на санкции срещу руските петролни компании започва още през април. Тогава след призив на американския президент Доналд Тръмп организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ рязко започват увеличаването на производството. Роля изиграват и близките отношения между американския президент Тръмп и саудитският престолонаследник Мохамед Бин Салман.

Заради този ход, светът вече не изпитва недостиг на петрол.

По данни на Международната енергийна агенция, излишъкът се изчислява на около 3,2 милиона барела на ден, за сравнение - продукцията на "Роснефт" е 3,7 млн барела дневно. Свръхпроизводството е гарантирано до юни 2026, посочват още от агенцията.



Пазар с изобилие от запаси и достатъчно предлагане, както и ниски цени - в началото на седмицата барел петрол се търгуваше за около 60 долара - най-ниска цена от над 5 месеца.

Всичко това позволи на Съединените щати да затегнат гайките на Русия много повече от това, което можеше да си позволи предишната администрация, посочват анализатори.

Съединените щати и Великобритания вече предприеха решаваща стъпка срещу руския енергиен сектор. На ход са европейските партньори.



