Ще има ли бензин след санкциите на Тръмп?

Макар че има поскъпване в цените на едро за някои горива, след като САЩ наложиха безпрецедентни санкции на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" цените на бензина и на дизела на бензиностанциите във Варна нямат промяна. Ще поскъпнат ли горивата у нас, какви са очакванията?

Собственици на бензиностанции във Варна очакват санкциите върху руските петролни компании да имат отражение върху цените на горивата.

"Днес едровата цена за един ден се вдигна с близо 5 стотинки на литър, което още не е отразено на табло или по бензиностанциите, но да кажем, че моето предположение е 5-10-15 стотинки, но не повече, но това в случая не е страшното", заяви Иван Бенев, управител на верига бензиностанции.

Браншът не се притеснява от покачването на цените, а от това дали рафинерията в Бургас ще работи.

"Защото при забраната на транзакции при всички фирми, свързани с "Лукойл" или дъщерни, това означава не, че не може да преработва и в момента той не е руски, означава, че рафинерията няма да може да работи. Това за България е много опасно. Консумацията в България над 60% е от "Лукойл". Няма как това нещо да може да бъде покрито. Нито имаме такива вместимости, нито такива възможности. Ако "Лукойл" спре да работи – да, има опасност да останем без горива, за България е задължително "Лукойл" да работи без значение чия собственост е", коментира Иван Бенев, управител на бензиностанции.

За момента шофьорите са спокойни, но се надяват да няма повишение на цените.

Филипа Добрева, шофьор: "Аз лично се притеснявам, защото бих искала да шофирам повече и по-често, но със скока на цените ще бъда ограничена, няма да мога постоянно да зареждам". Милен Милчев, шофьор: "Засега не се притеснявам - в края на краищата каквото се случи. Ние сме малко така – реагираме, когато всичко е приключило".

Цените на горивата не зависят само от рафинериите, но и от борсите, казват експерти. Затова е трудно да се прогнозира дали и с колко ще поскъпнат горивата у нас.