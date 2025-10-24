Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината

Взети са допълнителни мерки за сигурност около бургаската рафинерия на "Лукойл"
Българските граждани трябва да бъдат спокойни, обезпечени са горивата за тяхната консумация. Така че от страна на държавата тези количества до края на годината са гарантирани. Това заяви енергийният министър Жечо Станков след съвещание с участието на премиера Росен Желязков във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". На премиера беше докладвана пълната информация по темата и бяха набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.
"Към момента правителството има ясен план за действие. Аз като ресорен министър ще задействам този план, свързан с доставките на нефт и нефтопродукти, който се състои от няколко фази. Първата фаза е свързана с проверка и мониторинг, където съвместно с Агенцията за съхраняване на временните запаси ще обсъдим и разгледаме всички количества. Втората фаза е свързана с превантивни мерки и дейности, която ще ни позволи въвличането на всички заинтересовани страни в разговора и разработване на конкретния план", каза енергийния министър Жечо Станков.
Той призова опозицията да не преекспонира темата и да не си играе със страховете на хората.
"На съвещанието бе докладвано от отговорните институции за актуалното състояние с оглед обстоятелството, че рафинерията в Бургас е стратегически обект за националната сигурност. Предприети са допълнителни мерки от страна на службите за сигурност и МВР, включително с осигуряване на капацитет - жива сила и предприемане на всякакви други мерки предвид различните инциденти, които се случиха в няколко европейски държави. Не е повод за паника, а за повишаване на вниманието, за актуализация на оценката на риска и за предприемане на адекватни действия от страна на отговорните служби. На второ място, уверявам ви, България не е сама в тази ситуация. Няколко други европейски държави също имат рафинерии, които попадат под санкциите. Поради което в тясно сътрудничество с нашите европейски партньори ние подготвяме механизми за решаване на казусите съобразно новата ситуация, която се е създала. Заварените стари планове от преди 2 години са неактуални, поради което правителството разработва нов такъв за изход от ситуацията. Ние сме във връзка с американските ни партньори, със службата, която налага тези санкции с оглед тяхното прилагане по правилен начин и с оглед необходимостта от обезпечаване на работата на рафинерията. Заиграването от политически опоненти с тази тема не е държавническо поведение. Няма нужда да се всява страх у хората. Европа и част от Европа се намира в нова ситуация, на която с партньорите търсим адекватни решения, за да се гарантират дългосрочно доставките и да се намери адекватното решение на ситуацията. Новата ситуация е включването на най-голямата рафинерия в санкционен списък. Ситуацията е динамична и е с няколко направления", обясни правосъдният министър Георги Георгиев.