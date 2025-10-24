Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са горива до края на годината

Българските граждани трябва да бъдат спокойни, обезпечени са горивата за тяхната консумация. Така че от страна на държавата тези количества до края на годината са гарантирани. Това заяви енергийният министър Жечо Станков след съвещание с участието на премиера Росен Желязков във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". На премиера беше докладвана пълната информация по темата и бяха набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация.

"Към момента правителството има ясен план за действие. Аз като ресорен министър ще задействам този план, свързан с доставките на нефт и нефтопродукти, който се състои от няколко фази. Първата фаза е свързана с проверка и мониторинг, където съвместно с Агенцията за съхраняване на временните запаси ще обсъдим и разгледаме всички количества. Втората фаза е свързана с превантивни мерки и дейности, която ще ни позволи въвличането на всички заинтересовани страни в разговора и разработване на конкретния план", каза енергийния министър Жечо Станков.

Той призова опозицията да не преекспонира темата и да не си играе със страховете на хората.