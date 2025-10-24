Напрежение в Стамболийски: Хората не искат да се гори боклук в бившия хартиен завод

Напрежение в Община Стамболийски заради подозрения, че бившият завод за преработка на хартия в града, ще се превърне в предприятие за изгаряне на отпадъци. Заради това беше свикана и извънредна общинска сесия, на която се прие декларация срещу бъдещи неекологични производства. Хората заплашват и с гражданско неподчинение.

Близо година най-големият завод за преработка на хартия у нас не работи. По документи няма промени в предмета му на дейност и в собствеността. Но хората в Стамболийски са притеснени, че в предприятието скоро ще започнат да се изгарят отпадъци.

Петър Неделев – кмет на Община Стамболийски: "Преди 2-3 месеца усилено се говореше, че Ковачки е идвал в завода и е проявил интерес към предприятието, след това затихна, казаха, че се е оттеглил, но наскоро преди две седмици отново се разшумя, че е проявил интерес и преговори вървят." "Притесняваме се, да, викат, че отпадъци щяли да горят, тава е ад." "Няма да се навираме зорлем сред отровите." "Имам две малки деца, ние всички го дишаме тоя въздух и не бих искала такъв завод."

За да разберат какво се случва, кметът и председателят на общинския съвет отишли при директора на завода.

Д-р Венера Башова – председател на Общински съвет Стамболийски: "Почти непълноценно протече тази среща, защото и самото ръководство на предприятието е в неведение как вървят преговорите, аз не мога да кажа кои са кандидатите за покупка на предприятието, в публичното пространство се въртят няколко имена, но нека да не бъде инвеститор, който да гори боклуци на Европа."

За да бъде потушено напрежението, на извънредна сесия общинският съвет прие и декларация, в която се казва, че никога и при никакви обстоятелства в завода няма да бъде допуснато производство, което замърсява. Дори с цената на гражданско неподчинение.

Петър Неделев – кмет: "Ние имаме опит, спряхме за доста дълго време влаковете, когато станахме община. БНТ: Ще бъдете вторият кмет, който ляга на релсите, така ли? – Ако се наложи, здравето на хората е по-важно." "Преди много време беше на мазут и на твърди горива, прането не беше на терасата, всичко ставаше в сажди, сега ще е същото и ако наистина това тръгне да се случва, целият град ще е отпред."

Декларацията на общинския съвет ще бъде внесена във всички компетентни по случая институции.