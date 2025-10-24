БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Напрежение в Стамболийски: Хората не искат да се гори боклук в бившия хартиен завод

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Напрежение в Община Стамболийски заради подозрения, че бившият завод за преработка на хартия в града, ще се превърне в предприятие за изгаряне на отпадъци. Заради това беше свикана и извънредна общинска сесия, на която се прие декларация срещу бъдещи неекологични производства. Хората заплашват и с гражданско неподчинение.

Близо година най-големият завод за преработка на хартия у нас не работи. По документи няма промени в предмета му на дейност и в собствеността. Но хората в Стамболийски са притеснени, че в предприятието скоро ще започнат да се изгарят отпадъци.

Петър Неделев – кмет на Община Стамболийски: "Преди 2-3 месеца усилено се говореше, че Ковачки е идвал в завода и е проявил интерес към предприятието, след това затихна, казаха, че се е оттеглил, но наскоро преди две седмици отново се разшумя, че е проявил интерес и преговори вървят."

"Притесняваме се, да, викат, че отпадъци щяли да горят, тава е ад."

"Няма да се навираме зорлем сред отровите."

"Имам две малки деца, ние всички го дишаме тоя въздух и не бих искала такъв завод."

За да разберат какво се случва, кметът и председателят на общинския съвет отишли при директора на завода.

Д-р Венера Башова – председател на Общински съвет Стамболийски: "Почти непълноценно протече тази среща, защото и самото ръководство на предприятието е в неведение как вървят преговорите, аз не мога да кажа кои са кандидатите за покупка на предприятието, в публичното пространство се въртят няколко имена, но нека да не бъде инвеститор, който да гори боклуци на Европа."

За да бъде потушено напрежението, на извънредна сесия общинският съвет прие и декларация, в която се казва, че никога и при никакви обстоятелства в завода няма да бъде допуснато производство, което замърсява. Дори с цената на гражданско неподчинение.

Петър Неделев – кмет: "Ние имаме опит, спряхме за доста дълго време влаковете, когато станахме община.

БНТ: Ще бъдете вторият кмет, който ляга на релсите, така ли?

– Ако се наложи, здравето на хората е по-важно."

"Преди много време беше на мазут и на твърди горива, прането не беше на терасата, всичко ставаше в сажди, сега ще е същото и ако наистина това тръгне да се случва, целият град ще е отпред."

Декларацията на общинския съвет ще бъде внесена във всички компетентни по случая институции.

#завод за хартия #Стамболийски #горене на отпадъци #напрежение

Последвайте ни

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
3
Дете падна от скала в района на Седемте рилски езера
Стрелба в Есен
4
Стрелба в Есен
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
5
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
6
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...

Най-четени

Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
1
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
2
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
4
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
5
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
6
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...

Още от: Регионални

Катастрофа между Разлог и Белица, движението е затруднено
Катастрофа между Разлог и Белица, движението е затруднено
Катастрофа край Съединение взе жертва Катастрофа край Съединение взе жертва
Чете се за: 00:30 мин.
В Бургас търсят най-добрия млад шофьор В Бургас търсят най-добрия млад шофьор
Чете се за: 01:57 мин.
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
Чете се за: 01:25 мин.
840 г. от въстанието на Асен и Петър: Историята ще бъде пресъздадена с 3D спектакъл 840 г. от въстанието на Асен и Петър: Историята ще бъде пресъздадена с 3D спектакъл
Чете се за: 02:07 мин.
Бал с кауза - благотворителност за деца и младежи в неравностойно положение Бал с кауза - благотворителност за деца и младежи в неравностойно положение
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в коалицията
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането си в...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Задържаха двама души за обира в Лувъра Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема Киселова за ротацията: Каквото и да е решението, ще го приема
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето? От самоуправляеми коли до домашни помощници - как роботите в Китай определят бъдещето?
Чете се за: 09:30 мин.
По света
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна 47-ата среща на АСЕАН
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ