Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"

Правителството има ясен план от две фази за справяне с последиците от санкциите срещу „Лукойл“, наложени от Съединените щати, и отражението им върху работата на рафинерията в Бургас. Това стана ясно след спешно работно съвещание при премиера Росен Желязков, в което участваха петима министри и ръководителите на службите.

„Горива ще има до края на годината,“ увери министърът на енергетиката Жечо Станков след края на срещата. А шефът на Държавния резерв Асен Асенов заяви за "По света и у нас", че дори при най-лошия сценарий страната има запаси за 90 дни.

Повече от два часа продължи работното съвещание при премиера Желязков, на което бяха набелязани мерки, които да не позволят цената на горивата у нас да се повиши заради санкционния режим, наложен от Белия дом на „Лукойл“. Санкциите пряко се отразяват върху работата на българската рафинерия и дъщерните дружества на компанията в страната.

Правителството има ясен план за действие в две фази, свързан с доставките на нефт и нефтопродукти, обяви министърът на енергетиката след края на съвещанието при премиера.

Жечо Станков, министър на енергетиката: „Първата фаза е свързана с проверка и мониторинг, при която съвместно с Агенцията за съхранение на временните запаси ще обсъдим и разгледаме всички количества. Втората фаза е свързана с превантивни мерки и дейности, които ще ни позволят да въвлечем всички заинтересовани страни в разговора и да разработим конкретния план.“

Министърът увери, че правителството няма да допусне криза с горивата.

Жечо Станков, министър на енергетиката: „Българските граждани трябва да бъдат спокойни – обезпечени са горивата за тяхната консумация, така че от страна на държавата до края на годината тези количества са изцяло гарантирани. Ще помоля нашите политически опоненти да не преекспонират темата и да не се заиграват със страховете на българските граждани, защото това е изключително важна ситуация, в която ние, заедно със заинтересованите страни, включително и с нашите европейски партньори, ще имаме възможност в координационната група за нефт и нефтопродукти към Европейската комисия, заедно с другите държави членки, които са в същата ситуация, да изградим общ европейски план за действие.“

Разработва се и анализ за ефекта от санкциите, съобщи министърът на правосъдието Георги Георгиев.

Георги Георгиев, министър на правосъдието: „Ние сме във връзка с американските ни партньори и със службата, която налага тези санкции, с оглед тяхното прилагане по правилния начин и необходимостта от обезпечаване работата на рафинерията. Това е от изключително значение. От късната вечер след налагането на санкциите сме в такъв контакт.“

Министърът уточни, че в Министерството на правосъдието вече е направен подробен анализ на засегнатите дружества:

Георги Георгиев, министър на правосъдието: „Не случайно ние в МП сме направили анализ и по отношение на това кои са дъщерните компании, под какви точно санкции попадат, какъв е ефектът и какво предстои България да направи в тази връзка.“

Георгиев допълни, че част от Европа се намира в нова ситуация, за която се търсят общи решения: „Част от Европа е изправена пред нова реалност, в която заедно с партньорите ни търсим адекватни решения, за да гарантираме дългосрочно доставките.“

Шефовете на службите са докладвали за повишени мерки за сигурност в рафинерията.

Георги Георгиев, министър на правосъдието: „Поради това са предприети допълнителни мерки от страна на службите за сигурност и МВР – включително осигуряване на капацитет и жива сила, както и предприемане на всички необходими действия с оглед различните инциденти, които се случиха в други европейски държави. Това не е повод за паника, а за повишаване на вниманието и за предприемане на адекватни действия от страна на службите, които са отговорни за това.“

Енергийният министър увери, че в изготвения от кабинета план има конкретни действия срещу спекулата с цените на горивата.

Жечо Станков, министър на енергетиката: „Ако има спекула, тя ще бъде контролирана от държавата. Естествено е – знаете, че петролът е стока, която се търгува на борсата. Ако там има реакция, тя не трябва толкова бързо да се отразява в българската действителност. Така че, ако има спекула, планът включва различни институции, на които са поставени конкретни задачи, за да следят внимателно както пазара, така и доставките.“

Директорът на Държавния резерв заяви за "По света и у нас", че има достатъчно запаси от горива, които да обезпечат пазара дори при най-лошия сценарий.

Асен Асенов, председател на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“: „Три месеца само от резервите, които агенцията поддържа, би могло да се покрие потреблението при нулево производство и нулеви доставки. Освен това има и оперативни запаси на дружествата. Смятам, че криза в доставките и потреблението няма да има. Дори за известен период от време „Лукойл“ да намали или спре дейността си, хората няма да усетят проблем.“

Асенов допълни, че Държавният резерв може да купува горива чрез обществени поръчки и от свободния пазар, дори ако рафинерията спре работа.

Асен Асенов, председател на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“: „Както знаете, пазарът не търпи празно. Ако по някакъв начин се намали влиянието на един доставчик, то ще се увеличи това на друг.“

В България средно на ден се потребяват около 13 400 тона горива.