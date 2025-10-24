БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

Над 80 сигнала и проверки на дейността на нотариусите в България, което е безпрецедентно, каза правосъдният министър

Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проверките са част от войната на министерството срещу "имотната мафия", Георги Георгиев препоръча всяка гилдия сама да се чисти от гнилите ябълки

изповядване сделки нотариусите вече проверяват имаме неплатени задължения
От началото на годината има над 80 сигнала и проверки на дейността на нотариусите в България, което е безпрецедентно, каза днес на празника им правосъдният министър Георги Георгиев.

Тези проверки са част от войната на министерството срещу "имотната мафия".

По 8 сигнала вече са предложени конкретни дисциплинарни наказания, като 4 от тях са отнемане на права на нотариуси.

Става въпрос за нарушения, свързани най-вече с имотни измами.

Такива резултати през последните 10 години не е имало, каза още министърът и препоръча всяка гилдия сама да се чисти от гнилите ябълки.

"Министерството на правосъдието не обяви война на Нотариалната камара на Рeпублика България, напротив, разчитаме на нотариусите да гарантират сигурността, стабилността и собствеността на гражданите. Неслучайно по закон имаме съвместни инициативи и аз предлагам наказания - в крайна сметка те решават. Така че добросъвестните, спазващи закона нотариуси, няма от какво да се притесняват, това са огромното болшинство от тях. Тези, по отношение на които има наложени дисциплинарни мерки и искания за дисциплинарни мерки, са на база на конкретни нарушения, които сме установили", заяви правосъдният министър Георги Георгиев.

"Има негови предложения, финализирани към настоящия момент. Те се обжалват, не са влезли в сила, към настоящия момент няма лишен от права нотариус. Предстоят за разглеждане образуваните от министъра дисциплинарни производства", коментира Луиза Стоева, председател на Нотариалната камара.

#Георги Георгиев #нотариуси #сигнали #проверки #правосъден министър #България

