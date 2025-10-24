Над 80 сигнала и проверки на дейността на нотариусите в България, което е безпрецедентно, каза правосъдният министър

От началото на годината има над 80 сигнала и проверки на дейността на нотариусите в България, което е безпрецедентно, каза днес на празника им правосъдният министър Георги Георгиев.

Тези проверки са част от войната на министерството срещу "имотната мафия".



По 8 сигнала вече са предложени конкретни дисциплинарни наказания, като 4 от тях са отнемане на права на нотариуси.

Става въпрос за нарушения, свързани най-вече с имотни измами.

Такива резултати през последните 10 години не е имало, каза още министърът и препоръча всяка гилдия сама да се чисти от гнилите ябълки.