Над 80 сигнала и проверки на дейността на нотариусите в България, което е безпрецедентно, каза правосъдният министър

Проверките са част от войната на министерството срещу "имотната мафия", Георги Георгиев препоръча всяка гилдия сама да се чисти от гнилите ябълки
От началото на годината има над 80 сигнала и проверки на дейността на нотариусите в България, което е безпрецедентно, каза днес на празника им правосъдният министър Георги Георгиев.
Тези проверки са част от войната на министерството срещу "имотната мафия".
По 8 сигнала вече са предложени конкретни дисциплинарни наказания, като 4 от тях са отнемане на права на нотариуси.
Става въпрос за нарушения, свързани най-вече с имотни измами.
Такива резултати през последните 10 години не е имало, каза още министърът и препоръча всяка гилдия сама да се чисти от гнилите ябълки.
"Министерството на правосъдието не обяви война на Нотариалната камара на Рeпублика България, напротив, разчитаме на нотариусите да гарантират сигурността, стабилността и собствеността на гражданите. Неслучайно по закон имаме съвместни инициативи и аз предлагам наказания - в крайна сметка те решават. Така че добросъвестните, спазващи закона нотариуси, няма от какво да се притесняват, това са огромното болшинство от тях. Тези, по отношение на които има наложени дисциплинарни мерки и искания за дисциплинарни мерки, са на база на конкретни нарушения, които сме установили", заяви правосъдният министър Георги Георгиев.
"Има негови предложения, финализирани към настоящия момент. Те се обжалват, не са влезли в сила, към настоящия момент няма лишен от права нотариус. Предстоят за разглеждане образуваните от министъра дисциплинарни производства", коментира Луиза Стоева, председател на Нотариалната камара.