Александър Василев пропусна два мачбола и загуби първия си двубой на финалите в Чънду

Александър Василев загуби дебютния си двубой на финалния Мастърс при юношите, който се провежда на твърди кортове в китайския град Чънду. 18-годишният българин отстъпи с 6:4, 6:7 (6), 4:6 пред Яник Александреску (Румъния) след близо два часа и половина игра. Василев пропусна два мачбола в тайбрека на втория сет, в който водеше с 6:4 точки, но отстъпи с 6:8. Във финалната трета част българинът навакса изоставане от 0:3 до 3:3 гейма, но след късен пробив загуби срещата.



В четвъртък Василев ще изиграе втория си двубой от Група А. левичарят от София ще има за съперник Оскари Палданиус, който отстъпи в два сета пред Якопо Вазами в откриващия двубой.

Василев започна колебливо и допусна ранно изоставане в резултата. Българинът обаче успя да навакса, след което на свой ред нанесе решителен пробив и след 40 минути взе първия сет с 6:4.



Истинска драма се разигра на корта в маратонския втори сет. След двойна грешка на Василев, Александреску проби за преднина 4:3, след което при 5:4 сервира за сета. Българинът успя да върне пробива в последния възможен момент и изравни за 5:5. В ответния гейм румънецът спря да играе и седна на стола за почивка, искайки медицински таймаут. След кратка консултация с физиотерапевт срещата продължи. В крайна сметка се стигна до тайбрек, в който Василев поведе с 6:4 точки и стигна до два последователни мачбола. И в двата случая обаче Александреску се защити добре и изравни точките за 6:6, след което успя да увеличи серията си и след 8:6 да измъкне втория сет.

Подемът в играта на румънеца продължи и в началото на третия сет. Той успя да пробие за 2:0, след което затвърди за 3:0 гейма. В петия гейм Василев успя да пробие и да редуцира изоставането си, а Александреску поиска медицинска помощ заради болка в лявата ръка. След подновяването на играта Василев взе подаването си изравни за 3:3.

В десетия гейм Александреску стигна до два мачбола при сервис на Василев. След чудесна къса топка румънецът поведе с 40:15. Василев отрази първия мачбол, но при втория допусна двойна грешка и срещата приключи.



Василев е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.