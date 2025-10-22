БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Василев пропусна два мачбола и загуби първия си двубой на финалите в Чънду

Българинът отстъпи в три сета пред Яник Александреску.

успешен старт александър василев тенис турнир ираклион
Слушай новината

Александър Василев загуби дебютния си двубой на финалния Мастърс при юношите, който се провежда на твърди кортове в китайския град Чънду. 18-годишният българин отстъпи с 6:4, 6:7 (6), 4:6 пред Яник Александреску (Румъния) след близо два часа и половина игра. Василев пропусна два мачбола в тайбрека на втория сет, в който водеше с 6:4 точки, но отстъпи с 6:8. Във финалната трета част българинът навакса изоставане от 0:3 до 3:3 гейма, но след късен пробив загуби срещата.

В четвъртък Василев ще изиграе втория си двубой от Група А. левичарят от София ще има за съперник Оскари Палданиус, който отстъпи в два сета пред Якопо Вазами в откриващия двубой.

Василев започна колебливо и допусна ранно изоставане в резултата. Българинът обаче успя да навакса, след което на свой ред нанесе решителен пробив и след 40 минути взе първия сет с 6:4.

Истинска драма се разигра на корта в маратонския втори сет. След двойна грешка на Василев, Александреску проби за преднина 4:3, след което при 5:4 сервира за сета. Българинът успя да върне пробива в последния възможен момент и изравни за 5:5. В ответния гейм румънецът спря да играе и седна на стола за почивка, искайки медицински таймаут. След кратка консултация с физиотерапевт срещата продължи. В крайна сметка се стигна до тайбрек, в който Василев поведе с 6:4 точки и стигна до два последователни мачбола. И в двата случая обаче Александреску се защити добре и изравни точките за 6:6, след което успя да увеличи серията си и след 8:6 да измъкне втория сет.

Подемът в играта на румънеца продължи и в началото на третия сет. Той успя да пробие за 2:0, след което затвърди за 3:0 гейма. В петия гейм Василев успя да пробие и да редуцира изоставането си, а Александреску поиска медицинска помощ заради болка в лявата ръка. След подновяването на играта Василев взе подаването си изравни за 3:3.

В десетия гейм Александреску стигна до два мачбола при сервис на Василев. След чудесна къса топка румънецът поведе с 40:15. Василев отрази първия мачбол, но при втория допусна двойна грешка и срещата приключи.

Василев е третият българин, който играе на финалите на осемте най-добри юноши през годината. Преди него, Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г.

