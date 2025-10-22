БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Якопо Васами стартира с победа в групата на Александър Василев на турнира в Чънду

Спорт
Италианецът се справи с финландец на финалите в китайския град.

якопо вазами стартира победа групата александър василев турнира чънду
Якопо Васами стартира с победа финалите от Световния тур за юноши до 18-годишна възраст в Чънду. В китайския град италианецът се справи с Оскари Палданиус с 6:3, 7:6(4) в мач от група А, където се намира и Александър Василев, който вече стартира своето участие, а мачът му срещу румънеца Яник Александреску е в ефира на БНТ 3.

Италианецът взе първия сет лесно след 6:3. Във втората част финландецът даде доста повече отпор, но развръзката бе определена в тайбрек, където Васами наложи волята си и спечели.

#Мастърс турнир за юноши до 18 г. в Чънду, 2025 г. #Якопо Васами #Александър Василев

