Якопо Васами стартира с победа в групата на Александър Василев на турнира в Чънду

Якопо Васами стартира с победа финалите от Световния тур за юноши до 18-годишна възраст в Чънду. В китайския град италианецът се справи с Оскари Палданиус с 6:3, 7:6(4) в мач от група А, където се намира и Александър Василев, който вече стартира своето участие, а мачът му срещу румънеца Яник Александреску е в ефира на БНТ 3.

Италианецът взе първия сет лесно след 6:3. Във втората част финландецът даде доста повече отпор, но развръзката бе определена в тайбрек, където Васами наложи волята си и спечели.