Денислава Глушкова с изразителна победа на старта на турнир в Анталия

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Националката на България надделя над Аделина Лачинова (Латвия) с 6:2, 6:4 след 2 часа и 12 минути игра.

Денислава Глушкова
Снимка: БТА
Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 000 долара.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" надделя над Аделина Лачинова (Латвия) с 6:2, 6:4 след 2 часа и 12 минути игра.

Седмата поставена в схемата българка стартира мача с ранен пробив и спечели първия сет след още един брейк в петия гейм. Във втората част Глушкова поведе с 5:1 и сервираше за мача, но допусна пробив. Въпреки пропуснатите два мачбола, тя успя да затвори срещата в десетия гейм при третата си възможност.

В спор за място на четвъртфиналите Глушкова ще се изправи срещу участващата с „уайлд кард" Даниела Дарта Фелдмане (Латвия).

В надпреварата на двойки българката ще си партнира с Илай Йорук (Турция), като първите им съпернички ще бъдат водачките в схемата Лучия Чирич Багарич (Хърватия) и Франческа Пейс (Италия).

Още две българки ще участват в турнира на двойки – Мелис Расим и Беатис Спасова, които започват срещу вторите поставени Даря Лодикова и Александра Шубладзе (Русия).

