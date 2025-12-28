БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Адриан Андреев се отказа без игра от полуфинала на турнира в Агадир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

В петък той изигра мач, който продължи повече от 3 часа и половина.

адриан андреев отказа без игра полуфинала турнира агадир
Снимка: БТА
Слушай новината

Българинът Адриан Андреев се отказа да играе в полуфинала на сингъл на турнира по тенис на червени кортове в Агадир, Мароко с награден фонд 15 хиляди долара. Така 24-годишният българин прати на финала германеца Диего Дедура, който утре ще спори за титлата срещу победителя от другия полуфинал между представителя на домакините Реда Бенани и Шон Кюенен от Франция.

В петък Адриан Андреев, който бе поставен под номер 7 в схемата на турнира, отстрани руснака Денис Клок след 3:6, 7:5, 7:6 (6), като мачът продължи повече от 3 часа и половина. Това бе втора победа за него в рамките на ден, като по-рано бе спечелил и срещу Али Мисум от Мароко с 6:1, 6:2.

Свързани статии:

Адриан Андреев с нова победа и място на полуфинал в Мароко
Адриан Андреев с нова победа и място на полуфинал в Мароко
Чете се за: 01:00 мин.
# Адриан Андреев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
6
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Български тенис

Григор Димитров стартира в Бризбейн във вторник не преди 10:30 ч.
Григор Димитров стартира в Бризбейн във вторник не преди 10:30 ч.
Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година Григор Димитров: Идвам в Австралия с голяма надежда и вълнение, че ще мога да играя цяла година
Чете се за: 02:50 мин.
Григор Димитров ще стартира в Бризбейн срещу Пабло Кареньо Буста Григор Димитров ще стартира в Бризбейн срещу Пабло Кареньо Буста
Чете се за: 01:20 мин.
Силно представяне на Ния Синчанова, Ния Проданова и Георги Минков на турнир от Тенис Европа във Франция Силно представяне на Ния Синчанова, Ния Проданова и Георги Минков на турнир от Тенис Европа във Франция
Чете се за: 01:37 мин.
Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн Квалификант застава на пътя на Григор Димитров в Бризбейн
Чете се за: 01:30 мин.
Драматична загуба за Адриан Андреев на четвъртфиналите на тенис турнира в Маракеш Драматична загуба за Адриан Андреев на четвъртфиналите на тенис турнира в Маракеш
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм „Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци - Методът бори сушите и подпомага зимния туризъм
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ