Адриан Андреев с нова победа и място на полуфинал в Мароко

Българският тенисист Адриан Андреев продължава силното си представяне на турнира в Агадир, Мароко. Той записа втора победа за деня и се класира за полуфиналите на надпреварата на червени кортове.

В изключително оспорван мач Андреев победи руснака Денис Клок с 3:6, 7:5, 7:6. Срещата продължи повече от три часа и беше изпълнена с обрати. Българинът загуби първия сет, но успя да се върне в мача и да наложи волята си в решаващия тайбрек, където показа характер и спокойствие.

След този успех Андреев продължава напред в турнира и в полуфинала ще се изправи срещу водача в схемата – германеца Диего Дедура.

Победата е още една крачка напред за младия българин и показва отличната му форма на клей през този сезон.