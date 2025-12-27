Пьотр Нестеров ще спори за титлата в Монастир

Българският тенисист Пьотр Нестеров се класира за финала на единично на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставеният под номер 3 българин победи осмия в схемата Никола Тепмак (Франция) със 7:6 (2), 6:2 за час и 50 минути.

Нестеров пропиля аванс от 4:1 в първия сет, после изостана с 5:6, след като загуби подаването си. Той обаче успя да стигне до пробив в 12-ия гейм, а в тайбрека доминираше и след 6:2 поведе в резултата. Във втората част националът отново стигна до 4:1 след четири поредни спечелени гейма и без проблеми затвори мача.

На финала утре негов съперник ще бъде победителя от двубоя между номер 4 Манас Дхамне (Индия) и Мойс Куаме (Франция).

Българинът има пет титли на сингъл от турнирите на ITF, последната от които е в Букурещ през тази година.

Нестеров по-късно днес ще играе на финала на двойки. Българинът и Адам Нагуди (Тунис), поставени под номер 1, излизат срещу италианците Стефано Папаньо и Фелипе Берини.