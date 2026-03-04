Александър Василев стигна до втория кръг в Анталия

Александър Василев си осигури място във втория кръг на турнира в Анталия. Българинът се справи с Алваро Пейро след 6:4, 6:3 за час и 47 минути на корта.

Родният тенисист поведе с 5:3 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част взе пет поредни гейма от 0:2 до 5:2 и без проблеми стигна до крайния успех срещу испанския квалификант.

В спор за място на четвъртфиналите той ще играе срещу поставения под номер 5 в схемата Хуан Крис Мартин Манцано (Италия).