Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

Отмениха и втория тенис турнир във Фуджейра

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Причината е нарастващия конфликт в Близкия изток.

тенис топка ракета лого
Снимка: БГНЕС
Турнирът от сериите "Чалънджър 50" във Фуджейра (ОАЕ) беше отменен във вторник, след като отломки от дрон от прихванат удар предизвикаха пожар в близко нефтено находище. Това е поредното събитие в нарастващ списък от международни спортни събития, провалени от бързо разрастващата се война, обхващаща Близкия изток. Десет квалификационни мача от първия кръг бяха проведени в понеделник, преди ситуацията да се влоши.

В надпреварата участва националът на България за Купа „Дейвис“ Иван Иванов, който имаше насрочен мач от първия кръг на основната схема срещу Бенджамин Хасан (Ливан). Двубоят обаче беше отложен поради съображения за сигурност.

„Безопасността и благополучието на нашите играчи и служители на турнира са наш основен приоритет. Играчите остават на място и са напълно подкрепени, като настаняването и всички непосредствени нужди са покрити, докато се проучват възможностите за по-нататъшно пътуване“, се казва в изявление на АТП.

Вторият турнир от сериите "Чалънджър 50", планиран във Фуджейра следващата седмица, също беше отменен.

#тенис турнир във Фуджейра

