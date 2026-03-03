БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 01:30 мин.

Тежък жребий за Григор Димитров в Индиън Уелс

Вяра Илиева
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Българинът, който заема 42-о място в света ще стартира срещу Теренс Атман, а при успех ще играе със световния номер 1 Карлос Алкарас. В същата половина на схемата е и Новак Джокович.

тежък жребий григор димитров индиън уелс
Григор Димитров ще започне участието си в първия за годината тенис турнир от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс с двубой срещу Теренс Атман.

Димитров и французинът се срещнаха миналата седмица на турнира в Акапулко, където 24-годишният левичар се наложи с 6:3, 6:3.

При успех 34-годишният българин ще се изправи срещу световния №1 Карлос Алкарас. Испанецът започва надпреварата директно от втория кръг.

Срещу Алкарас Димитров има шест изиграни официални мача, като е спечелил два от тях.

Последната им срещата беше именно в пустинята на Калифорния преди година. Тогава испанецът победи първата ни ракета с 6:1, 6:1 и се класира за четвъртфиналите, а впоследствие допусна поражение от бъдещия шампион Джак Дрейпър.

Мачовете от основната схема започват утре, 4 март.

От своя страна Атман ще дебютира в основната схема на Индиън Уелс, след като преди това се състезаваше в квалификации. Французинът направи пробив миналата година в Синсинати с мечтано участие в полуфиналите. В момента той е номер 52 в класацията на ATP, което е най-високата позиция в кариерата му.

„Невероятно е. Надявам се, че ще имам два много добри мача. Ще остана фокусиран върху първия. Играхме с Григор миналата седмица, сега ще играем отново. Много е забавно. Победителят ще може да играе срещу Карлитос. И за двама ни ще бъде много интересно преживяване“, коментира французинът жребия.

#тенис турнир в Индиън Уелс 2026 #ATP 1000 в Индиън Уелс #Теренс Атман #Григор Димитров

