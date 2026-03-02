БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Асоциацията на тенисистите професионалисти е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Приблизително 40 души, включително тенисисти, треньори, журналисти и служители на АТP, не могат да излетят от Дубай след края на турнира.

Асоциацията на тенисистите професионалисти е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Асоциацията на тенисистите професионалисти (АTP) следи развитието на ситуацията в Близкия изток и е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай, се казва в изявление на организацията.

Както е известно, приблизително 40 души, включително тенисисти, треньори, журналисти и служители на АТP, не могат да излетят от Дубай след края на турнира.

„ATP следи отблизо развитието на ситуацията в Близкия изток и е в редовен контакт с играчите, техните щабове и местните власти. Здравето, безопасността и благополучието на играчите, треньорите и служителите остават наш приоритет. Потвърждаваме, че малък брой играчи и членове на техните щабове остават в Дубай след края на надпреварата. Те са настанени в хотели на турнира, където получават цялостна подкрепа и всички необходими удобства“, се казва в изявлението.

„В пряк контакт сме със засегнатите от ситуацията, както и с организаторите на турнира и консултантите по сигурността. Организацията на пътуването остава в процес на текуща оценка, като се вземат предвид полетите на авиокомпаниите и официалните препоръки. Ще продължим да предоставяме необходимата подкрепа, за да гарантираме, че играчите и техните щабове могат да напуснат страната безопасно възможно най-скоро. Ще продължим да следим развитието на събитията и да предоставяме информация, ако е необходимо“, заявиха още от АТP.

Според вестник "Марка", руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов планират да пътуват с кола до Оман, откъдето ще отпътуват от страната с частен самолет. В събота Медведев спечели турнира в Дубай. Рубльов приключи участието си там ден преди това. Следващият турнир, в който те трябва да участват, е от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс (САЩ) от 4 до 15 март.

#блокирани в Дубай #тенис турнир в Дубай 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: ATP

Индиън Уелс 2026: Кои тенисисти ще запишат последно участие, кои ще се завърнат и чии звезди ще изгреят в "Рая на тениса"
Индиън Уелс 2026: Кои тенисисти ще запишат последно участие, кои ще се завърнат и чии звезди ще изгреят в "Рая на тениса"
Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста
Чете се за: 01:35 мин.
Лучано Дардери триумфира в Сантяго и спечели пета титла в кариерата си Лучано Дардери триумфира в Сантяго и спечели пета титла в кариерата си
Чете се за: 01:22 мин.
Флавио Коболи спечели трофея на тенис турнира в Акапулко Флавио Коболи спечели трофея на тенис турнира в Акапулко
Чете се за: 01:07 мин.
Лучано Дардери и Яник Ханфман ще играят за титлата на тенис турнира в Сантяго Лучано Дардери и Яник Ханфман ще играят за титлата на тенис турнира в Сантяго
Чете се за: 01:07 мин.
Даниил Медведев спечели финала в Дубай без игра Даниил Медведев спечели финала в Дубай без игра
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ