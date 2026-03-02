Индиън Уелс 2026: Кои тенисисти ще запишат последно участие, кои ще се завърнат и чии звезди ще изгреят в "Рая на тениса"

Последното участие в пустинята на Гаел Монфис. Така организаторите на един от най-престижните тенис турнири, този в Индиън Уелс обявиха новината, че 39-годишната френска икона и любимец на публиката, ще получи "уайлд кард".

Монфис вече съобщи, че този сезон ще бъде последният в кариерата му. Той дебютира в Индиън Уелс през 2005 г. и достигна четвъртфиналите през 2016 и 2019 г. Това ще бъде 17-ият път, в който французинът ще се състезава в Индиън Уелс. Миналата година френският шоумен загуби в третия кръг от Григор Димитров.

Освен Монф "уайлд кард" за основната схема получиха Рафаел Йодар, шампион от US Open при юношите през 2024 г., и сензацията в Мелбърн 23-годишният Майкъл Джън, който е студент по психология в Калифорнийския университет.

Към тях се присъединяват американците Мартин Дам-младши, полуфиналист в Монпелие, и южнокалифорниецът Закари Свайда.

Водачите в ранглистата също пристигат в Калифорния.

Бившият номер 1 Новак Джокович вече е в САЩ, устремен да подобри постижението си от пет титли и да се превърне в рекордьор по спечелени трофеи в пустинята. Освен Джокович и Роджър Феререр е петкратен шампион в Индиън Уелс. Последният път, когато сърбинът вдига купата е преди точно 10 години.

В турнира ще участват и италианците Яник Синер и Лоренцо Музети, който не се е състезавал в тура след преждевременното си оттегляне от Australian Open.

В списъка са още Александър Зверев, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Андрей Рубльов и Алекс де Минор. Домакините ще разчитат на силните си представители Тейлър Фриц - последният американец спечелил титлата (2022), Бен Шелтън, Томи Пол и младата надежда Лърнър Тиен.

Британецът Джак Дрейпър се завръща, за да защитава трофея, спечелен срещу Холгер Руне през 2025 г.

Григор Димитров също ще участва в турнира. 34-годишният българин отпадна на осминафинал от Карлос Алкарас миналата година, а най-доброто му представяне си остава това през 2021 г., когато стигна до полуфинал.

При дамите с "уайлд кард" ще се пусне легендарната Винъс Уилямс. На 45 години Уилямс продължава да се противопоставя на времето, превръщайки се в най-възрастната тенисистка в историята на турнира, участвала в основната схема.

Сред поканените е и Бианка Андреску, шампионката от 2019 г., която стана първата тенисистка с "уайлд кард", спечелила титлата. Редом с нея на корта ще се изявяват победителката от US Open през 2017 г. Слоун Стивънс, олимпийската сребърна медалистка Дона Векич и Дженифър Брейди, подгласничка от Australian Open, която записва дългоочаквано завръщане в турнир от категорията WTA 1000.

Виктория Томова започва участието си в пресявките днес. Томова ще се изправи срещу британката Кейти Боултър, която е поставена под номер 1 в схемата на квалификациите. Срещата е насрочена за тази вечер с очакван старт около 22:20 ч. българско време.

Боултър завоюва четвъртата си титла от WTA на Откритото първенство на Острава, с което се завърна обратно в топ 100 и в момента заема 64-а позиция, Томова е 151-а в световната ранглиста.

Мачовете от основната схема на турнира определян често като петия от Големия шлем започват на 4 март.