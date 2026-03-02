БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Индиън Уелс 2026: Кои тенисисти ще запишат последно участие, кои ще се завърнат и чии звезди ще изгреят в "Рая на тениса"

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Запази

В надпреварата при мъжете ще участва Григор Димитров, а при дамите Виктория Томова ще трябва да премине през квалификации.

индиън уелс 2026 тенисисти запишат последно участие завърнат чии звезди изгреят рая тениса
Слушай новината

Последното участие в пустинята на Гаел Монфис. Така организаторите на един от най-престижните тенис турнири, този в Индиън Уелс обявиха новината, че 39-годишната френска икона и любимец на публиката, ще получи "уайлд кард".

Монфис вече съобщи, че този сезон ще бъде последният в кариерата му. Той дебютира в Индиън Уелс през 2005 г. и достигна четвъртфиналите през 2016 и 2019 г. Това ще бъде 17-ият път, в който французинът ще се състезава в Индиън Уелс. Миналата година френският шоумен загуби в третия кръг от Григор Димитров.

Освен Монф "уайлд кард" за основната схема получиха Рафаел Йодар, шампион от US Open при юношите през 2024 г., и сензацията в Мелбърн 23-годишният Майкъл Джън, който е студент по психология в Калифорнийския университет.

Към тях се присъединяват американците Мартин Дам-младши, полуфиналист в Монпелие, и южнокалифорниецът Закари Свайда.

Водачите в ранглистата също пристигат в Калифорния.

Бившият номер 1 Новак Джокович вече е в САЩ, устремен да подобри постижението си от пет титли и да се превърне в рекордьор по спечелени трофеи в пустинята. Освен Джокович и Роджър Феререр е петкратен шампион в Индиън Уелс. Последният път, когато сърбинът вдига купата е преди точно 10 години.

В турнира ще участват и италианците Яник Синер и Лоренцо Музети, който не се е състезавал в тура след преждевременното си оттегляне от Australian Open.

В списъка са още Александър Зверев, Даниил Медведев, Каспер Рууд, Андрей Рубльов и Алекс де Минор. Домакините ще разчитат на силните си представители Тейлър Фриц - последният американец спечелил титлата (2022), Бен Шелтън, Томи Пол и младата надежда Лърнър Тиен.

Британецът Джак Дрейпър се завръща, за да защитава трофея, спечелен срещу Холгер Руне през 2025 г.

Григор Димитров също ще участва в турнира. 34-годишният българин отпадна на осминафинал от Карлос Алкарас миналата година, а най-доброто му представяне си остава това през 2021 г., когато стигна до полуфинал.

При дамите с "уайлд кард" ще се пусне легендарната Винъс Уилямс. На 45 години Уилямс продължава да се противопоставя на времето, превръщайки се в най-възрастната тенисистка в историята на турнира, участвала в основната схема.

Сред поканените е и Бианка Андреску, шампионката от 2019 г., която стана първата тенисистка с "уайлд кард", спечелила титлата. Редом с нея на корта ще се изявяват победителката от US Open през 2017 г. Слоун Стивънс, олимпийската сребърна медалистка Дона Векич и Дженифър Брейди, подгласничка от Australian Open, която записва дългоочаквано завръщане в турнир от категорията WTA 1000.

Виктория Томова започва участието си в пресявките днес. Томова ще се изправи срещу британката Кейти Боултър, която е поставена под номер 1 в схемата на квалификациите. Срещата е насрочена за тази вечер с очакван старт около 22:20 ч. българско време.

Боултър завоюва четвъртата си титла от WTA на Откритото първенство на Острава, с което се завърна обратно в топ 100 и в момента заема 64-а позиция, Томова е 151-а в световната ранглиста.

Мачовете от основната схема на турнира определян често като петия от Големия шлем започват на 4 март.

#тенис турнир Индиън Уелс 2026 #ATP 1000 в Индиън Уелс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
1
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
2
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
3
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
4
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
5
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
6
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
6
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...

Още от: ATP

Асоциацията на тенисистите професионалисти е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай
Асоциацията на тенисистите професионалисти е в постоянен контакт с всички играчи, блокирани в Дубай
Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста Григор Димитров прогресира с две позиции в световната ранглиста
Чете се за: 01:35 мин.
Лучано Дардери триумфира в Сантяго и спечели пета титла в кариерата си Лучано Дардери триумфира в Сантяго и спечели пета титла в кариерата си
Чете се за: 01:22 мин.
Флавио Коболи спечели трофея на тенис турнира в Акапулко Флавио Коболи спечели трофея на тенис турнира в Акапулко
Чете се за: 01:07 мин.
Лучано Дардери и Яник Ханфман ще играят за титлата на тенис турнира в Сантяго Лучано Дардери и Яник Ханфман ще играят за титлата на тенис турнира в Сантяго
Чете се за: 01:07 мин.
Даниил Медведев спечели финала в Дубай без игра Даниил Медведев спечели финала в Дубай без игра
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари между Иран и противниците
Напрежението в Близкия изток – продължава размяната на удари...
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран Втори фронт срещу Израел: Ще оцелее ли мрежата от проксита на Иран
Чете се за: 03:22 мин.
По света
МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток МВнР с препоръки към българите заради усложнената обстановка в Близкия изток
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ) Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кризата в Близкия изток рязко повиши цената на петрола и златото
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кой ще бъде новият върховен лидер на Иран?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
След среща при президента: Няма опасност пред сигурността на...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и 3 млн. в...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ