ИЗВЕСТИЯ

"Bangaranga" с 3,4 млн. гледания в Instagram и...
Чете се за: 01:47 мин.
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция...
Чете се за: 01:32 мин.
Сигурността в небето: Авиокомпании спряха полети от...
Чете се за: 02:35 мин.
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

Лучано Дардери триумфира в Сантяго и спечели пета титла в кариерата си

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Италианецът надделя над Яник Ханфман във финала на турнира от сериите ATP 250 на клей

лучано дардери триумфира сантяго спечели пета титла кариерата
Италианският тенисист Лучано Дардери спечели титлата на турнира от сериите ATP 250 в Сантяго (Чили), след като на финала се наложи над германеца Яник Ханфман със 7:6(6), 7:5 за 107 минути игра.

Двубоят предложи оспорвана битка, особено в първия сет, който премина без пробиви и бе решен след тайбрек. Дардери показа по-здрави нерви в решаващите разигравания и поведе в резултата. Във втората част италианецът стигна до ключов пробив в края, за да затвори срещата при 7:5.

По време на финала 24-годишният тенисист записа шест аса и допусна три двойни грешки, като реализира три от шестте си възможности за пробив. Ханфман впечатли с 10 аса и две двойни грешки, но успя да се възползва от две от четирите си точки за пробив.

Това е пета титла в кариерата на Дардери, като всички негови трофеи до момента са от категорията ATP 250. Италианецът, който заема 21-ото място в световната ранглиста, затвърди добрата си форма на клей в началото на сезона.

