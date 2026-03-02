Лучано Дардери триумфира в Сантяго и спечели пета титла в кариерата си

Италианският тенисист Лучано Дардери спечели титлата на турнира от сериите ATP 250 в Сантяго (Чили), след като на финала се наложи над германеца Яник Ханфман със 7:6(6), 7:5 за 107 минути игра.

Двубоят предложи оспорвана битка, особено в първия сет, който премина без пробиви и бе решен след тайбрек. Дардери показа по-здрави нерви в решаващите разигравания и поведе в резултата. Във втората част италианецът стигна до ключов пробив в края, за да затвори срещата при 7:5.

По време на финала 24-годишният тенисист записа шест аса и допусна три двойни грешки, като реализира три от шестте си възможности за пробив. Ханфман впечатли с 10 аса и две двойни грешки, но успя да се възползва от две от четирите си точки за пробив.

Това е пета титла в кариерата на Дардери, като всички негови трофеи до момента са от категорията ATP 250. Италианецът, който заема 21-ото място в световната ранглиста, затвърди добрата си форма на клей в началото на сезона.